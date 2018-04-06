Данила Козловский пожаловался на злобных россиян

Данила Козловский пожаловался на злобных и хамоватых россиян

Данила Козловский , выступивший продюсером, режиссером, сценаристом и исполнителем главной роли фильма «Тренер», пожаловался на злобных россиян, которым не понравился трейлер картины. Его слова передает портал Sports.ru в пятницу, 6 апреля.

«Дерьмо летит либо в сторону российского футбола, либо в меня. Такого количества ненависти я вообще не ожидал», — посетовал Козловский. Он подчеркнул, что показывал рекламный ролик в европейцам и американцам, и все они «округляли глаза» и хвалили его.

«А в России, сука, сплошная ненависть и хамство. Пишут столько гадостей, что порой теряешься. Думаешь: "Ну что у вас за жизнь-то такая херовая, что в вас столько злобы. И главное, какие все смелые"», — отметил создатель «Тренера».

Козловский подчеркнул, что тот, «кто хочет обосрать, всегда найдет за что». Он добавил, что надеется «никогда не ориентироваться на мнение людей, которые пишут гадости».

32-летний Козловский также сыграл в таких картинах, как «Легенда №17», «Экипаж», «Мы из будущего», «Викинг», «Матильда» и «Довлатов». «Тренер» станет режиссерским дебютом актера.