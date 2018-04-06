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Александра Васильева в молодости сравнили с Орландо Блумом
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Александра Васильева в молодости сравнили с Орландо Блумом 

Teleprogramma.pro 20 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Своими фотографиями Александр Васильев балует подписчиков не часто, но иногда все-таки делает исключение. На странице в Instagram он опубликовал архивную фотографию 35-летней давности, где запечатлен еще совсем молодым. «Разбирая архив, наткнулся на своё фото, сделанное в Париже в 1983 году. По-моему, хорошенький!», — написал он. Нужно ли говорить, что многочисленные поклонницы ведущего пришли в восторг от увиденного и осыпали его комплиментами в комментариях, сравнив с голливудским актером Орландо Блумом.
"Очень хорошенький и стильный!", «Глаза необыкновенные! Красавец!», «Копия Блум», «Очень даже хорошенький. Вы и сейчас — ого-ого!», — восхищались фанатки историка моды.
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Напомним, вот уже девять лет Александр Васильев является ведущим шоу «Модный приговор»на Первом канале, где вместе с Эвелиной Хромченко целиком и полностью преображает героинь в студии. Также Васильев пишет книги об истории моды. Самое известное его произведение — «Красота в изгнании», в России эта книга переиздавалась несколько раз, а также была переведена на английский язык.
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