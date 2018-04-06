Поклонники Киркорова создали трогательный видеоролик в честь дня рождения мамы артиста

Как известно, Филипп Киркоров родился в творческой семье. Его бабушка Минион Лидия Михайловна была цирковой актрисой. Отец Бедрос Филиппович болгарский певец, а мама Виктория Марковна вела концерты, но в 1994 году она ушла из жизни после продолжительной борьбы с раком. Сегодня маме знаменитого артиста исполнился бы 81 год. Поклонники Киркорова специально ко дню ее рождения создали трогательный клип, в котором собрали архивные фото и видео с родительницей певца.

Филипп Бедросович был приятно удивлен такому подарку и опубликовал видеоролик на своей странице в соцсети. «С Днем Рождения, МАМА!И спасибо всем моим поклонникам за эти удивительные коллажи и видеопоздравления!», — написал артист. В клипе архивные снимки, от черно-белых кадров, на которых певец запечатлен еще совсем маленьким с молодой мамой, и до цветных фото более поздних годов, сменяются под песню «Я так люблю тебя».

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"Смотря архивные записи, каждый раз ее улыбка очаровывала, каждый ее жест, взгляд, смех западали в душу. Видя то тепло и уют, который царил в их доме. Заботу и доброту, которой был окружен маленький Филипп — все это вызывает каждый раз восхищение", — написали поклонники. Многие присоединились к поздравлениям, а также отметили, что Киркоров вырос копией своей очаровательной мамы.