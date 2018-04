Поклонники записали ролик из архивных снимков Киркорова

Мама Филиппа Киркорова Виктория Марковна была самым близким человеком для артиста, который до сих пор не может смириться с ее смертью. Ко дню рождения мамы прославленного исполнителя поклонники записали трогательный ролик, использовав нарезки из семейного архива Филиппа Киркорова. Для клипа фанаты певца выбрали снимки, на которых поп-король отечественной эстрады запечатлен вместе с мамой.

Филипп Киркоров родился в творческой семье, его бабушка Лидия Михайловна была цирковой артисткой, отец Бедрос Филиппович — известный болгарский певец, а мама Виктория Марковна вела концерты.

Мама Филиппа Киркорова скончалась в 1994 году после длительной болезни, врачи диагностировали у нее рак. Сегодня ей могло исполниться 81 год. Свою дочку Аллу-Викторию певец завал в честь бывшей супруги Аллы Борисовны и мамы Виктории Марковны — самых близких женщин в его жизни.

A post shared by Филипп Киркоров (@fkirkorov) on Apr 6, 2018 at 4:51am PDT «С Днем Рождения, мама! И спасибо всем моим поклонникам за эти удивительные коллажи и видеопоздравления!», — отметил певец. В клипе архивные снимки, от черно-белых кадров, на которых артист запечатлен еще совсем маленьким с молодой мамой, и до цветных фото более поздних годов.

