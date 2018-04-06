У Пьехи обнаружился целый букет болезней

У перенесшей туберкулез Пьехи обнаружился целый букет серьезных болезней

На вопрос о самочувствии Эдита Пьеха часто с улыбкой отвечает: "Согласно паспортным данным". Любимой многими певице скоро исполнится 81 год. Она по-прежнему в строю — выходит на сцену и радует зрителей. Но мало кто знает, что у нее обнаружен целый букет серьезных болезней.

Несколько лет назад у певицы был обнаружен остеохондроз на стадии патологии, заблокированы все диски от шеи до позвоночника. И Пьеха каждый год проходила курсовое лечение в Краснодарском госпитале.

"Источником моих проблем со здоровьем являются стрессы. В детстве меня никто не жалел. С тех пор я стала очень ранимой. И как только кто-то скажет что-то в мой адрес не так, у меня сразу же идет реакция на суставы: то коленка заболит, то бедро, то плечо, то кисти", — жаловалась звезда.

Кроме того, артистку давно изводит еще одно серьезное заболевание — легочная стенокардия. Это очень редко встречающееся состояние, характеризующееся резким цианозом, приступами болей у основания сердца с отдачей в область легких, частыми легочными кровотечениями.

А на уходящей неделе поклонников потрясла новость о срочной госпитализации Эдиты Станиславовны. Помощь врачей понадобилась после того, как у нее начались приступы мучительного кашля — настолько сильного, что медики заподозрили воспаление легких. У легенды отечественной эстрады осип голос, ей очень трудно говорить. В итоге пришлось отменить сразу два ее ближайших концерта: в Екатеринбурге , где она должна была выступить 7 апреля, и в Челябинске — 9-го.

"Ничего страшного, просто обострился бронхит, видите, какой голос, говорить не могу даже, положили в больницу, ингаляции, уколы делают, надеюсь, что поправится, все хорошо", — пояснила певица.

Бронхит, кстати, постоянно мучает Пьеху. В детстве она перенесла туберкулез, после которого на легких остались рубцы. Они и стали причиной хронического бронхита. Болезнь у певицы обостряется весной, когда особенно ослаблен иммунитет и повсюду гуляют вирусы.