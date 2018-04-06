Обиженная Рапунцель отказалась возвращаться в «Дом-2»

Публикация от Ольга Рапунцель (@olyarapunzel) 5 Апр 2018 в 1:25 PDT Онлайн-трансляция родов Ольги Рапунцель стала настоящей сенсацией. За появлением на свет дочери одной из самых скандальных участниц телестройки следили множество пользователей Сети. И хотя самой по себе новости о рождении малышки, казалось бы, было достаточно, поклонники звезды «Дома-2» нашли более волнующую тему. Их очень заинтересовал вопрос, какую сумму запросила Рапунцель за шоу с онлайн-родами.

Сама звезда «Дома-2» клятвенно уверяет, что ей не заплатили ни копейки и она еще и понесла значительные расходы. Молодая мама утверждает, что создатели проекта нажились на всем эксклюзивном материале, а ее оставили с носом.

Рапунцель заявила, что за роддом и выписку она и ее муж платили из своего кармана, а на ней и ее ребенке теперь наживаются другие. Ольга заявила, что после такого отношения, она отказывается возвращаться в «Дом-2».

Однако вместо сочувствия, сетования Рапунцель вызвали у подписчиков лишь поток насмешек. Они ехидно заметили, что она и ее супруг, несмотря на то, что считают себя звездами, таковыми вовсе не являются и никто не обязан им платить за каждое телодвижение, пишет сайт Dni.ru.