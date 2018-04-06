Серебряков рассказал, как разрушил чужую семью

Алексей Серебряков разрушил чужую семью и отнял ребенка

Алексей Серебряков пришел в студию передачи Бориса Корчевникова "Судьба человека". Популярный артист откровенно рассказал о том, что ради личного счастья разрушил чужую семью.

Алексей Серебряков получил известность после съемки в фильме "Вечный зов". Он начал свою карьеру еще будучи школьником. Артист уверен, что обязан своему успеху Олегу Табакову , у которого проработал пять лет в "Табакерке".

Зашла речь и о личной жизни Серебрякова. Со своей будущей женой Марией он познакомился, когда ей было всего 16 лет. Интересно, что вначале Алексей ей не понравился. Однако актер был настойчив, и Мария не смогла устоять — между ними вспыхнул роман.

Тем не менее, девушка успела выйти замуж за другого и уехала с ним в Канаду . Впрочем, через некоторое время Мария вернулась в Москву и уже не смогла расстаться с Алексеем.

"У меня были юношеские влюбленности, но прямо любви не было. Хотя до Маши были в моей жизни женщины, а я понимал, что для меня самое важное — это семья и дети. Поэтому когда я встретил Машу через десять лет после знакомства — я в нее вцепился и не отпускал", — признался Серебряков.

Ради актера Мария бросила мужа, от которого родила дочь.

"Это было страшнейшее решение для меня — я должен был разрушить чужую семью, должен был отнять у мужчины его годовалую дочь только потому, что полюбил ее мать. Мне кажется, я поседел за этот месяц. Тогда я решил, что если и делаю этот шаг, то на всю жизнь. Это было страшное испытание", — рассказал актер.

Отметим, что общих детей у супругов нет. Но они взяли двух мальчиков из детского дома. Серебряков сообщил:

"Ради любви к Маше я отказался от кровных детей. Мальчики для меня в любом случае родные. Даня был совсем маленьким и нелюдим, ему диагнозы разные ставили. Он увидел меня, бросился ко мне и минут 20 мы стояли и обнимались".

Второй — Степан — был очень тяжелым мальчиком, когда актер усыновил его. "Маше надо памятник поставить. Мы его когда взяли, ему было почти четыре, он к тому моменту прожил уже тяжелую жизнь. Он не ел с тарелки, не разговаривал. Сейчас у него 92 процента из ста в школе, рисует и красив, как модель", — поведал актер. Сейчас Алексей Серебряков вместе с супругой и детьми живет в Канаде.