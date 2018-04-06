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Лоза сравнил Бузову с осьминогом
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Лоза сравнил Бузову с осьминогом 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
По словам певца Юрия Лозы, Ольга Бузова не понимает, что такое криптовалюта, и только пиарится на этой «бредовой идее».
«Бузова — это пирожок ни с чем. У нее внутри нет наполнения, только красивая оболочка. Какая она нахрен популярная певица? Она просто популярна, а популярным может быть все что угодно. Осьминог Пауль, например», — заявил музыкант Юрий Лоза в интервью Пятому каналу.
Музыкант напомнил, что Ольга Бузова, в отличие от него, не имеет экономического образования, поэтому не понимает принципов работы криптовалюты.
Лоза назвал «бредовой» идею запуска блокчейн-платформы Buzcoin.io, о которой ранее заявляла Ольга Бузова, и посчитал, что это необходимо только для того, чтобы привлечь к себе внимание.
«Если вы когда-либо слышите громкие заявление от людей типа Бузовой, понимайте, что за ними стоят другие люди, которые занимаются ее пиаром. Они сказали ей озвучить такую бредовую с точки зрения здравого смысла идею. Бузова не врубается даже близко в то, как может функционировать криптовалюта», — отметил Юрий Лоза.
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