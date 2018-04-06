Лоза назвал Бузову «пирожком ни с чем»

Российский певец и композитор Юрий Лоза назвал «бредовой» идею звезды «Дома-2» Ольги Бузовой запустить блокчейн-платформу Buzcoin.io.

По словам Лозы, Бузова не имеет экономического образования и поэтому «не в состоянии понять», что такое криптовалюта и как она работает. Композитор также признался, что сомневается в вокальных способностях знаменитости.

«Бузова — это пирожок ни с чем. У нее внутри нет наполнения, только красивая оболочка. Какая она популярная певица? Она просто популярна, а популярным может быть все, что угодно. Осьминог Пауль, например», — заявил «Пятому каналу» Лоза.

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