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Попытка №2. Ольга Бузова даст большой сольный концерт в Нижнем Новгороде
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Попытка №2. Ольга Бузова даст большой сольный концерт в Нижнем Новгороде 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Instagram.com/buzova86/Попытка №2. Ольга Бузова даст большой сольный концерт в Нижнем Новгороде
Ольга Бузова даст большой сольный концерт в Нижнем Новгороде 22 июня.
Королева Инстаграма выступит на сцене Milo Concert Hall. Судя по гастрольному графику, в июне у Ольги запланировано 5 концертов.
Это не первая попытка Ольги Бузовой выступить в нашем городе. В прошлом году в Нижнем Новгороде у ведущей шоу «Дом-2» должен был состояться мастер-класс «Мой путь к успеху». Однако из-за низкой продажи билетов он был отменён.
Будем надеяться, что на этот раз творчество Бузовой вызовет у нижегородской публики интерес. Кстати, билеты на её концерт стоят от 1299 рублей.
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