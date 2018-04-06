Попытка №2. Ольга Бузова даст большой сольный концерт в Нижнем Новгороде

Instagram.com/buzova86/Попытка №2. Ольга Бузова даст большой сольный концерт в Нижнем Новгороде

Ольга Бузова даст большой сольный концерт в Нижнем Новгороде 22 июня.

Королева Инстаграма выступит на сцене Milo Concert Hall. Судя по гастрольному графику, в июне у Ольги запланировано 5 концертов.

Это не первая попытка Ольги Бузовой выступить в нашем городе. В прошлом году в Нижнем Новгороде у ведущей шоу «Дом-2» должен был состояться мастер-класс «Мой путь к успеху». Однако из-за низкой продажи билетов он был отменён.

Будем надеяться, что на этот раз творчество Бузовой вызовет у нижегородской публики интерес. Кстати, билеты на её концерт стоят от 1299 рублей.

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