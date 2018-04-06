Дмитрий Тарасов рассказал, когда они с Анастасией Костенко станут родителями

На прошлой неделе Анастасия Костенко официально подтвердила свою беременность. На странице в Instagram она опубликовала трогательное семейное фото, где продемонстрировала заметно округлившийся живот. Как удалось выяснить Teleprogramme.pro, пара ждет дочку. Малышка должна появится на свет в элитном госпитале «Лапино», где также в свое время родились дети Анны Хилькевич , Альбины Джанабаевой, Ксении Собчак и многих других знаменитостей.

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Пополнение в семье Тарасовых-Костенко должно произойти уже летом этого года. «Родить она должна в конце июля/начале августа. Тогда обо всем и скажем», — пояснил футболист.

Напомним, что Дмитрий и Анастасия зарегистрировали отношения в одном из столичных загсов еще в начале этого года, несколько месяцев спустя молодожены обвенчались, а также устроили грандиозный праздник по случаю бракосочетания в фешенебельном отеле «Ритц Карлтон». Всего на церемонии присутствовали около 200 гостей. «Да, думаю многие видели фото в Интернете. Новостей на эту тему хватало на самых разных сайтах. Событие получилось по-настоящему грандиозным», — приводит его слова газета «Спорт-Экспресс».

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