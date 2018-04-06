Ещё
Дмитрий Тарасов рассказал, когда они с Анастасией Костенко станут родителями
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин уволил одиннадцать генералов
Путин уволил одиннадцать генералов

Дмитрий Тарасов рассказал, когда они с Анастасией Костенко станут родителями 

Teleprogramma.pro 52 минуты назад
Фото: Teleprogramma.pro
На прошлой неделе Анастасия Костенко официально подтвердила свою беременность. На странице в Instagram она опубликовала трогательное семейное фото, где продемонстрировала заметно округлившийся живот. Как удалось выяснить Teleprogramme.pro, пара ждет дочку. Малышка должна появится на свет в элитном госпитале «Лапино», где также в свое время родились дети Анны Хилькевич, Альбины Джанабаевой, Ксении Собчак и многих других знаменитостей.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1745642237598974222_267688348"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
Пополнение в семье Тарасовых-Костенко должно произойти уже летом этого года. «Родить она должна в конце июля/начале августа. Тогда обо всем и скажем», — пояснил футболист.
Напомним, что Дмитрий и Анастасия зарегистрировали отношения в одном из столичных загсов еще в начале этого года, несколько месяцев спустя молодожены обвенчались, а также устроили грандиозный праздник по случаю бракосочетания в фешенебельном отеле «Ритц Карлтон». Всего на церемонии присутствовали около 200 гостей. «Да, думаю многие видели фото в Интернете. Новостей на эту тему хватало на самых разных сайтах. Событие получилось по-настоящему грандиозным», — приводит его слова газета «Спорт-Экспресс».
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1737701210774994824_338484090"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.2484375)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.2484375)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
Отметим, что брак с ростовской моделью Анастасией Костенко стал для футболиста «Локомотива» третьим по счету. Ранее он пять лет состоял в отношениях с Ольгой Бузовой, а также был женат на Оксане Осинкиной, у теперь уже экс-супругов подрастает дочь Ангелина.
Teleprogramma.pro: последние новости
Супруг Юлии Меньшовой впервые рассказал о тяжелом расставании с телеведущей Звезда Дома-2 рассказала о неприятных последствиях пластической операции Родная сестра Мэрайи Кэри страдает от голода и болезней
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах38
На Украине угрожают взорвать Крымский мост398
Малышева оправдалась за скандал с собаками620
Вдова Табакова прокомментировала назначение Машкова7
Макаревич рассказал о союзе Гитлера со Сталиным561
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
01:00
На Украине угрожают взорвать Крымский мост
Украина В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
02:12
Запретить призыв в армию без повестки
Армия
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение