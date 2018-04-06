Звезда «Дома-2» рассказала о последствиях операции

Звезда Дома-2 рассказала о неприятных последствиях пластической операции

Звезда телепроекта «Дом-2» Екатерина Колисниченко не скрывает от поклонников свои многочисленные процедуры красоты и пластические операции. Напомним, что почти два года назад Екатерина увеличила грудь и подправила ягодицы, а в прошлом году девушка решилась на ринопластику.

Публикация от Екатерина КОЛИСНИЧЕНКО (@kolisnichenko_official) 4 Апр 2018 в 3:45 PDT Буквально несколько дней назад Екатерина решилась на еще одну операцию — липофилинг. Ранее девушка уже делала подобную процедуру, но результат ей не понравился. Для того, чтобы хирург смог увеличить ягодицы Колисниченко, она специально поправилась на 10 килограммов. После хирургического вмешательства Екатерина будет обладательницей тонкой талией и упругими ягодицами.

По словам Екатерины, сама операция прошла успешно, однако она до сих пор не может отойти от наркоза. Колисниченко жалуется на свое странное состояние и надеется, что в скором времени сможет окончательно восстановиться.