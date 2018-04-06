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Добронравов выписан из больницы
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Актер Федор Добронравов выписан из больницы 

Москва24 46 минут назад
Фото: Москва24
Актера Московского театра сатиры Федора Добронравова выписали из клиники. При этом он в течение трех месяцев останется на больничном, сообщил ТАСС директор театра Сатиры Мамед Агаев.
"Федор Добронравов выписан сегодня из клиники, однако, согласно предписаниям врачей, он продолжит лечиться дома − у него больничный еще на три месяца", − уточнил Агаев. Он также отметил, что в течение этого периода артист не сможет принимать участие в спектаклях.
Добронравова госпитализировали 18 марта. 21 марта стало известно, что актер перенес инсульт, после чего ему сделали операцию. С конца марта он проходил курс реабилитации.
Народный артист России Федор Добронравов известен зрителям по фильмам "Ликвидация", "День радио" и сериалу "Сваты". С 2003 года он работает в Московском театре сатиры. В его репертуаре − пять спектаклей.
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