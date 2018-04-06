Ещё
Пореченкова обвинили в лицемерии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пореченкова обвинили в лицемерии 

Рамблер 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Пользователи соцсетей осудили актера Михаила Пореченкова из-за дочери, переехавшей в Нидерланды.
Еще в конце февраля 20-летняя Варвара Пореченкова сообщила на своей странице в соцсети Facebook, что поступила в Роттердамский университет Эразма.
«Не бойтесь принимать свои собственные решения, бросить все на карту и жизнь переломить свою!» — пожелала она тогда подписчикам.
В начале нынешней недели дедушка Варвары рассказал Starhit, что она бросила учебу в Школе-студии МХАТ, отучившись там два года, и, решив «усовершенствовать навыки» в Европе, поступила на факультет «Коммуникации и медиа» в голландском вузе.
Тем временем пользователи Twitter в связи с переездом дочери обвинили Михаила Пореченкова в лицемерии.
«А почему не в Донецк или Луганск?» — удивился один из них, намекая на поддержку, которую отец девушки оказывал Донбассу.
Многие комментаторы напомнили Пореченкову, как он стрелял из автомата, находясь неподалеку от линии фронта под Донецком.
«Миша, шо такое? Ты таки попутал берега?» — поинтересовался один из таковых.
Еще в 2015 году на Украине в связи со стрельбой Пореченкова из автомата возбудили против него уголовное дело по факту угрозы совершения теракта.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: Зачем Россия «торопит» Крымский мост70
Поплавская сорвала шоу на НТВ94
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ166
Пока вы спали: Россия готовит сенсацию к 9 мая254
Под Крымским мостом нашли античный клад15
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
02:12
Запретить призыв в армию без повестки
Армия
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
00:45
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова
Шоу-бизнес
00:45
Рыба-монстр с человеческими зубами
Общество
02:58
В Москву придет аномальное потепление
Общество Новости Москвы
03:15
Стала известна судьба домашних животных Скрипалей
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение