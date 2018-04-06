Пореченкова обвинили в лицемерии

Еще в конце февраля 20-летняя Варвара Пореченкова сообщила на своей странице в соцсети Facebook, что поступила в Роттердамский университет Эразма.

«Не бойтесь принимать свои собственные решения, бросить все на карту и жизнь переломить свою!» — пожелала она тогда подписчикам.

В начале нынешней недели дедушка Варвары рассказал Starhit , что она бросила учебу в Школе-студии МХАТ, отучившись там два года, и, решив «усовершенствовать навыки» в Европе, поступила на факультет «Коммуникации и медиа» в голландском вузе.

Тем временем пользователи Twitter в связи с переездом дочери обвинили Михаила Пореченкова в лицемерии.

«А почему не в Донецк или Луганск?» — удивился один из них, намекая на поддержку, которую отец девушки оказывал Донбассу.

Многие комментаторы напомнили Пореченкову, как он стрелял из автомата, находясь неподалеку от линии фронта под Донецком.

«Миша, шо такое? Ты таки попутал берега?» — поинтересовался один из таковых.