Родная сестра Мэрайи Кэри страдает от голода и болезней

Сестра знаменитой певицы Мэрайи Кэри Элисон живет совсем не так, как, по всеобщему мнению, должна жить родственница звезды. В откровенном интервью изданию The Sun 56-летняя женщина пожаловалась, что певица оставила ее без средств к существованию. Мэрайя и вся ее семья, включая мать, отвернулись от нее.

«Мне нечего есть», — жалуется женщина.

В настоящее время Элисон проживает в крохотной квартирке в Кингстоне, штат Нью-Йорк . Много лет она употребляла наркотики, но уже два года в завязке. Ко всему прочему, у Элисон обнаружили ВИЧ. Два года назад на улице на женщину напал грабитель с битой. Она оказалась в больнице и потеряла жилье, а также все свои вещи.

«Мне не хватает продовольственных талонов, чтобы нормально питаться весь месяц. Часто я не могу позволить себе оплатить все счета», — сокрушается Элисон.

В то время, как ее родная сестра страдала от голода, Мэрайя изо всех сил боролась с лишним весом и даже удалила часть желудка. Месяц назад Кэри арендовала особняк в Беверли Хиллз стоимостью 35 тысяч долларов. Элисон считает, что это несправедливо. Женщина рассказала журналистам, что однажды, когда ее мама и сестра едва не стали бездомными, она сняла со своего счета все деньги, чтобы помочь им. А сейчас у нее нет даже возможности вставить себе зубы: на их восстановление нужно около трех тысяч долларов.