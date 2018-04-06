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Сестра Мэрайи Кэри страдает от голода и болезней
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Родная сестра Мэрайи Кэри страдает от голода и болезней 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Instagram
Сестра знаменитой певицы Мэрайи Кэри Элисон живет совсем не так, как, по всеобщему мнению, должна жить родственница звезды. В откровенном интервью изданию The Sun 56-летняя женщина пожаловалась, что певица оставила ее без средств к существованию. Мэрайя и вся ее семья, включая мать, отвернулись от нее.
«Мне нечего есть», — жалуется женщина.
В настоящее время Элисон проживает в крохотной квартирке в Кингстоне, штат Нью-Йорк. Много лет она употребляла наркотики, но уже два года в завязке. Ко всему прочему, у Элисон обнаружили ВИЧ. Два года назад на улице на женщину напал грабитель с битой. Она оказалась в больнице и потеряла жилье, а также все свои вещи.
«Мне не хватает продовольственных талонов, чтобы нормально питаться весь месяц. Часто я не могу позволить себе оплатить все счета», — сокрушается Элисон.
В то время, как ее родная сестра страдала от голода, Мэрайя изо всех сил боролась с лишним весом и даже удалила часть желудка. Месяц назад Кэри арендовала особняк в Беверли Хиллз стоимостью 35 тысяч долларов. Элисон считает, что это несправедливо. Женщина рассказала журналистам, что однажды, когда ее мама и сестра едва не стали бездомными, она сняла со своего счета все деньги, чтобы помочь им. А сейчас у нее нет даже возможности вставить себе зубы: на их восстановление нужно около трех тысяч долларов.
JOHN CHAPPLE FOR SUN ONLINE
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