Как Аверин живет в Японии

Как Максим Аверин живет в Японии

Максим Аверин с конца марта находится в Японии. С завидной регулярностью популярный артист на своей официальной страничке в социальной сети Instagram публикует фотографии и видео из Страны восходящего солнца. На снимках гуляющий по улицам Осаки , Токио и других городов артист снимает повседневную жизнь: прохожих, детей, женщин в национальной одежде.

Разумеется, Максим сфотографировался и с дамами, облаченными в кимоно. "Кимоно придает девушкам утонченность и изящность. Весна во всем! В природе, в цветении сакуры, в людях!" — написал Аверин. Не упустил возможности Максим сняться и на фоне цветущих вишен.

"Весна в голове!" — коротко описал снимок актер.

Публикация от Максим Аверин (@maximaverin) 5 Апр 2018 в 7:10 PDT

Судя по довольному выражению лица на многих фото, популярный артист наслаждается жизнью в Японии. Стоит отметить, что свои публикации из азиатской страны артист предворил постом, посвященным трагедии в Кемерово

"Я хочу с вами поделиться красотой этой весны. Сейчас всем нам это необходимо. Я хочу вам всем пожелать добра и мира!" — обратился к многочисленным подписчикам Максим Аверин.

Напомним, трагедия в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошла 25 марта. При пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей. Возгорание возникло на верхнем этаже, где находились кинозалы и детские комнаты. Следствие выяснило, что в ТЦ не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправная принудительная система оповещения после начала возгорания не была включена сотрудниками торгового центра.