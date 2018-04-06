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Юрий Лоза назвал Ольгу Бузову «пирожком» и сравнил с осьминогом
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Юрий Лоза назвал Ольгу Бузову «пирожком» и сравнил с осьминогом 

Газета.Ru 45 минут назад
Фото: Газета.Ru
Музыкант Юрий Лоза, известный своими резкими высказываниями о деятелях искусства, раскритиковал певицу и телеведущую Ольгу Бузову, сообщает Пятый канал.
Девушку, которая решила запустить собственную блокчейн-платформу, он упрекнул в отсутствии экономического образования и желании подогреть интерес к себе. «Если вы когда-либо слышите громкие заявление от людей типа Бузовой, понимайте, что за ними стоят другие люди, которые занимаются ее пиаром. Они сказали ей озвучить такую бредовую с точки зрения здравого смысла идею. Бузова не врубается даже близко в то, как может функционировать криптовалюта», — заключил Лоза.
Досталось от Лозы и вокальным талантам Ольги Бузовой. «Бузова — это пирожок ни с чем. У нее внутри нет наполнения, только красивая оболочка. Какая она нахрен популярная певица? Она просто популярна, а популярным может быть все что угодно. Осьминог Пауль, например», — резюмировал музыкант.
Ранее советник президента России по развитию интернета Герман Клименко также прокомментировал намерение Ольги Бузовой выпустить свою криптовалюту.
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