Лоза раскритиковал творчество Бузовой

Несколько дней назад Ольга Бузова собрала пресс-конференцию в одном из престижных отелей Москвы и заявила, что запускает новую криптовалюту и онлайн-площадки BUZAR. Поющая ведущая намерена не только заниматься технологиями, но также открыть собственный ресторан и салоны красоты.
Подобные заявления и наполеоновские планы Бузовой вызвали большой ажиотаж в Сети. Певец Юрий Лоза не смог остаться в стороне и в одном из своих последних интервью подверг жесткой критике начинания Ольги, а также прошелся и по ее вокальным способностям. Артист не поскупился на выражения. Лоза уверен, что Ольга пытается лишь привлечь к себе еще больше внимания своими сомнительными идеями.
«Бузова — это пирожок ни с чем. У нее внутри нет наполнения, только красивая оболочка. Какая она нахрен популярная певица? Она просто популярна, а популярным может быть все что угодно. Осьминог Пауль, например. Если вы когда-либо слышите громкие заявление от людей типа Бузовой, понимайте, что за ними стоят другие люди, которые занимаются ее пиаром. Они сказали ей озвучить такую бредовую с точки зрения здравого смысла идею», — заявил Лоза в интервью Пятому каналу.
Отметим, что Бузова чуть ли не ежедневно сталкивается с критикой в свой адрес от своих звездных коллег. Поклонники певицы уверены, что все дело в зависти — многие артисты не могут смириться с тем, что Бузова меньше, чем за год смогла завоевать музыкальный Олимп.