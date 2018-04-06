Лоза раскритиковал творчество Бузовой

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 4 Апр 2018 в 9:39 PDT

Отметим, что Бузова чуть ли не ежедневно сталкивается с критикой в свой адрес от своих звездных коллег. Поклонники певицы уверены, что все дело в зависти — многие артисты не могут смириться с тем, что Бузова меньше, чем за год смогла завоевать музыкальный Олимп.