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Жена L'One Анна Горозия — о знакомстве с супругом: «Леван начал настойчиво ухаживать и отбил меня у другого»
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Жена L'One Анна Горозия — о знакомстве с супругом: «Леван начал настойчиво ухаживать и отбил меня у другого» 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Артист музыкального лейбла Black Star — L'One вот уже около 12 лет счастлив со своей женой Анной Горозией. У супругов подрастают двое детей: четырехлетний сын Миша и девятимесячная дочь Софико. О своем знакомстве Аня вспоминает с особой теплотой и с улыбкой на лице говорит о том, что Леван отбил ее у другого парня.
— рассказала Анна в интервью WMJ.ru.
По словам жены музыканта, их отношения были похожи на «Санту-Барбару». Они прятались и не могли скрывать чувств.
— вспоминает она.
Подробнее об отношениях L'One и его жены читай в нашей эксклюзивном интервью.
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Фото:Instagram, пресс-служба
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