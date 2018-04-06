Синди Кроуфорд жалеет, что соглашалась сниматься обнаженной

Легендарная модель 90-х Синди Кроуфорд по-прежнему нарасхват. Несмотря на возраст (20 февраля ей исполнилось 52 года), она продолжает великолепно выглядеть и даже не стесняется сниматься топлес. В прошлом месяце супермодель представила новую коллекцию одежды польского молодежного бренда Reserved, а в этом — появилась на обложке майского номера журнала Town & Country и дала большое интервью, в котором откровенно рассказала о своей жизни.

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Несмотря на плотный рабочий график и множество личных проектов, главным для Синди в настоящий момент являются ее дети: 16-летняя Кайя и 18-летний Пресли. Молодые люди решили повторить судьбу мамы и выбрали для себя карьеру моделей. Модные критики уверены: еще немного и Кайя затмит свою знаменитую маму. Да и у Пресли есть все шансы стать настоящей звездой подиума. А Синди усиленно им в этом помогает — направляет и следит, чтобы у детей выработался собственный стиль. Как рассказала Кроуфорд, в детстве она часто фотографировала Кайю, но никогда не поправляла ее и не советовала, как лучше встать или правильнее себя преподнести. «Мне было важно, чтобы у нее выработался собственный стиль, — говорит супермодель. — Я хотела, чтобы перед камерой она чувствовала себя свободно. „Не бойся проявлять характер, люди любят индивидуальность!“ — говорю я ей перед показами». К слову, старания мамы приносят свои плоды. На прошедших неделях моды в Париже, Милане Нью-Йорке юная Кайя открывала практически все показы. Что касается Пресли, то за спиной стильного молодого человека контракты с такими модными брендами, как Moschino, Burberry и Dolce & Gabbana.

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Давая совет по воспитанию детей, Синди советует родителям начать с себя. «Если ты вежливый — то и они будут вежливыми. Если у тебя на первом месте семья, то и они всегда будут понимать, что в этой жизни самое главное», — считает звезда.

Это может показаться странным, но Синди утверждает, что сначала не хотела, чтобы ее дочь становилась моделью, ведь для нее самой этот путь дался нелегко. При этом, в отличие от многих других знаменитостей, становившихся жертвами сексуальных домогательств в самом начале своей карьеры, Кроуфорд удалось избежать этой участи. «Мне повезло, что в моей жизни не было таких историй, как у людей, примкнувших к движению #MeToo. Но я беспокоюсь за своих детей. К счастью, они защищены своей известностью. Вряд ли кто-то рискнет предложить им что-то плохое, зная, что я тут же вступлюсь за них», — говорит Синди. При этом она жалеет, что в свое время соглашалась сниматься голой: «Я много раз позировала обнаженной и теперь жалею, что поддалась на уговоры».