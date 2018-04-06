Саша Зверева рассказала о нападении на концерте

Бывшая солиста группы «Демо» сейчас живет в США и не планирует возвращаться в Россию. Теперь ее жизнь стабилизировалась, но так было не всегда. Девушка решила поделиться в своем блоге интересными событиями молодости.

Саша рассказала, что продюсер группы был в нее очень влюблен. Певица до сих пор помнит каждый день их веселой гастрольной жизни, где ее оберегали и помогали в сложных ситуациях.

Зверева вспомнила случай, произошедший на концерте в Новосибирске. Один беспокойный поклонник забрался из зала на сцену и стал насильно целовать солистку. Саша не могла ничего сделать, охранники тоже не успели отреагировать, но ее спас тот самый продюсер. Мужчина вылетел на сцену и сбил сумасшедшего фаната, отлетевшего обратно в зал в руки охраны.