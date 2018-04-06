Мазаев высказался о Шнурове

Сергей Мазаев: Шнуров бросил пить, и у него попёрло

В некоторых композициях исполнитель хита «До свиданья, мама!» даже узнает себя. А также Мазаев считает, что свои лучшие хиты лидер «Группировки „Ленинград“ написал потому, что перестал заглядывать на дно бутылки.

— Шнуров — потрясающий сатир, — уверен 58-летний Мазаев. — Все, что он делает — это карикатура на нас самих. Ведь многие люди сначала что-то делают, а потом только задумываются о своих поступках. Сергей как раз показывает нам, какие мы на самом деле идиоты. Нормальные люди излечиваются от этого, а другие продолжают так же жить.

Мазаев уверен, что популярность Шнурова сейчас зашкаливает не случайно. Дело в том, что музыкант не так давно оборвал свою дружбу с алкоголем, которую, как говорят, он начал еще в 15 лет.

— Шнуров бросил пить, и у него смотрите как все попёрло, — продолжает Сергей. — Известно ведь, что алкоголь убивает все на свете. А также Сергею, наверное, очень помогает и его супруга, любовь ведь тоже играет большую роль в творчестве.

Сам Сергей Шнуров в свою очередь признался на своей страничке в интернете, что завязать с алкоголем ему помогли недоброжелатели, которые прочили ему плохой конец.