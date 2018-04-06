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Мазаев высказался о Шнурове
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Сергей Мазаев: Шнуров бросил пить, и у него попёрло 

ИД «Собеседник» 6 апреля 2018
Фото: globallookpress.com
Лидер «Морального кодекса» Сергей Мазаев признался Sobesednik.ru, что на досуге любит послушать песни Сергея Шнурова.
В некоторых композициях исполнитель хита «До свиданья, мама!» даже узнает себя. А также Мазаев считает, что свои лучшие хиты лидер «Группировки „Ленинград“ написал потому, что перестал заглядывать на дно бутылки.
— Шнуров — потрясающий сатир, — уверен 58-летний Мазаев. — Все, что он делает — это карикатура на нас самих. Ведь многие люди сначала что-то делают, а потом только задумываются о своих поступках. Сергей как раз показывает нам, какие мы на самом деле идиоты. Нормальные люди излечиваются от этого, а другие продолжают так же жить.
Мазаев уверен, что популярность Шнурова сейчас зашкаливает не случайно. Дело в том, что музыкант не так давно оборвал свою дружбу с алкоголем, которую, как говорят, он начал еще в 15 лет.
— Шнуров бросил пить, и у него смотрите как все попёрло, — продолжает Сергей. — Известно ведь, что алкоголь убивает все на свете. А также Сергею, наверное, очень помогает и его супруга, любовь ведь тоже играет большую роль в творчестве.
Сам Сергей Шнуров в свою очередь признался на своей страничке в интернете, что завязать с алкоголем ему помогли недоброжелатели, которые прочили ему плохой конец.
— Все очень хотели, чтобы я спился. Смотрели и ждали, — уверен 44-летний Шнур. — Но оправдывать ожидания, к сожалению, не мой стиль. Наперекор многочисленным молчаливым просьбам и немым мольбам я не спился. Скорее даже наоборот. Пью редко, и не тянет. Но не подшивался, не кодировался. Просто сам так решил, из вредности, видимо.
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