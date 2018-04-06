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Умер японский режиссер Исао Такахата
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В Японии умер режиссер «Могилы светлячков» Исао Такахата 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © Flickr / ccsx
Сооснователь анимационной студии Ghibli Исао Такахата, создавший "Могилу светлячков" и "Сказание о принцессе Кагуя", скончался в возрасте 82 лет, сообщает телеканал NHK.
Такахата также выступил продюсером таких известных мультипликационных фильмов режиссера Хаяо Миядзаки как "Небесный замок Лапута" и "Навсикая из долины Ветров".
По данным источников NHK, японский режиссер, сценарист и мультипликатор Такахата скончался 5 апреля в одной из токийских больниц. Причина смерти не называется.
Такахата начал работать в мультипликационной компании Toei Doga Animation Company по окончании Токийского университета в 1959 году, там он познакомился с Миядзаки. В 1985 году Миядзаки, Такахата и продюсер Тосио Судзуки основали студию Ghibli, но в отличие от большинства режиссеров Такахата никогда не числился там штатным аниматором.
Наибольшую известность сценаристу и режиссеру принесла вышедшая в 1988 году картина "Могила светлячков", которая, по мнению ряда критиков, стала одним из самых значимых военных мультипликационных фильмов.
В 2013 году вышла другая знаменитая картина Такахаты "Сказание о принцессе Кагуя", которая была номинирована на премию "Оскар" в категории "лучший полнометражный анимационный фильм".
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