Умер японский режиссер Исао Такахата

В Японии умер режиссер «Могилы светлячков» Исао Такахата

Сооснователь анимационной студии Ghibli Исао Такахата, создавший "Могилу светлячков" и "Сказание о принцессе Кагуя", скончался в возрасте 82 лет, сообщает телеканал NHK.

Такахата также выступил продюсером таких известных мультипликационных фильмов режиссера Хаяо Миядзаки как "Небесный замок Лапута" и "Навсикая из долины Ветров".

По данным источников NHK, японский режиссер, сценарист и мультипликатор Такахата скончался 5 апреля в одной из токийских больниц. Причина смерти не называется.

Такахата начал работать в мультипликационной компании Toei Doga Animation Company по окончании Токийского университета в 1959 году, там он познакомился с Миядзаки. В 1985 году Миядзаки, Такахата и продюсер Тосио Судзуки основали студию Ghibli, но в отличие от большинства режиссеров Такахата никогда не числился там штатным аниматором.

Наибольшую известность сценаристу и режиссеру принесла вышедшая в 1988 году картина "Могила светлячков", которая, по мнению ряда критиков, стала одним из самых значимых военных мультипликационных фильмов.

В 2013 году вышла другая знаменитая картина Такахаты "Сказание о принцессе Кагуя", которая была номинирована на премию "Оскар" в категории "лучший полнометражный анимационный фильм".