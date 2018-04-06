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У звезды «Битвы экстрасенсов» нет денег на операцию
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Звезда «Битвы экстрасенсов» не может себе позволить дорогостоящую операцию 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Instagram
Экстрасенс Николь Кузнецова с самого детства страдает от тяжелого заболевания — сейчас она вынуждена дышать через трахеостомическую трубку, однако ей все равно приходится периодически ложиться под нож хирурга. Накануне ей пришлось пережить уже 286-ую операцию.
По словам Николь, она улетела лечиться в Германию, так как в России использую очень травматичные методы воздействия. В скором времени Кузнецовой понадобится еще одна операция, которая может значительно улучшить состояние Николь, однако в Германии медицина очень дорогая. Экстрасенс обратилась за помощью к Минздраву РФ, так как у ее семьи нет столько денег, а супруг Кузнецовой уже продал автомобиль, чтобы оплатить одну из операций жены.
«Вчера мне провели операцию, которую в России не делают, а используют более травматичные методы. К сожалению, результат временный, и состояние будет постепенно ухудшаться, о чем и я, и врачи знают. Это не трагедия и не ошибка медиков, а особенность моего заболевания. Через месяц мне планируют провести полную реконструкцию пораженного органа, используя мои собственные ткани и фрагмент ребра. Операция очень дорогостоящая и без квоты от государства, к сожалению, нашей семье не по средствам. Для того, чтобы оплатить вчерашнюю операции, муж был вынужден продать автомобиль. Надеюсь, ему не придется торговать своей почкой, чтобы оплатить реконструктивную операцию», — написала в своем микроблоге Николь.
Поклонники очень переживают за здоровье Кузнецовой и надеются, что следующая операция пройдет успешно и поможет Николь улучшить ее состояние.
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