У звезды «Битвы экстрасенсов» нет денег на операцию

Публикация от Экстрасенс Николь Кузнецова (@nikol.official) 4 Апр 2018 в 9:31 PDT

Поклонники очень переживают за здоровье Кузнецовой и надеются, что следующая операция пройдет успешно и поможет Николь улучшить ее состояние.