Панин сбежал от приставов

Панин сбежал от пришедших арестовывать его машину приставов

Скандальный артист Алексей Панин , к которому пришли судебные приставы арестовывать его автомобиль, устроил им шоу, а после сбежал.

Диалог актера с приставами попал на видео, которое появилось в Сети. В ролике видно, как, испугавшись ареста автомобиля, Панин принялся кричать и говорить что ему «очень больно» и от боли он якобы ничего не слышит.

Актер предложил приставам подождать его, пока он съездит ко врачу, а уже потом «разбираться».

Также Панин кричал представителям ФССП, чтобы те не мучили его, добавляя, что живет во Владимирской области , где у него есть некие «свои приставы», которые ему «все расскажут».

В итоге актеру удалось сбежать.