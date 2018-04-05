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Панин сбежал от приставов
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Панин сбежал от пришедших арестовывать его машину приставов 

Деловая газета «Взгляд» 23 минуты назад
Скандальный артист Алексей Панин, к которому пришли судебные приставы арестовывать его автомобиль, устроил им шоу, а после сбежал.
Диалог актера с приставами попал на видео, которое появилось в Сети. В ролике видно, как, испугавшись ареста автомобиля, Панин принялся кричать и говорить что ему «очень больно» и от боли он якобы ничего не слышит.
Актер предложил приставам подождать его, пока он съездит ко врачу, а уже потом «разбираться».
>> Задержан актер Алексей Панин
Также Панин кричал представителям ФССП, чтобы те не мучили его, добавляя, что живет во Владимирской области, где у него есть некие «свои приставы», которые ему «все расскажут».
В итоге актеру удалось сбежать.
Ранее сообщалось, Алексей Панин, которому суд запретил покидать пределы России из-за долгов почти в 1,3 млн рублей, успел выехать в Италию.
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