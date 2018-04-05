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Малинин (Выгузов) Александр Николаевич
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Малинин (Выгузов) Александр Николаевич 

Teleprogramma.pro 39 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Дата рождения: 16 ноября 1958 года
Место рождения: Свердловск
Знак Зодиака: Скорпион
Саша родился в семье железнодорожников и с раннего детства был предоставлен сам себе. Он неплохо учился в школе и посещал всевозможные секции. В его детском арсенале был конькобежный спорт и хоккей, а также хор, танцевальный и духовой кружки (альт). В сочинениях на тему: «Кем я буду, когда вырасту», Александр неизменно писал — артистом. Ради этой цели он даже целый год был воспитанником военного оркестра. Однако по семейным традициям, Александра ждала профессия машиниста электропоездов. По настоянию отца он поступил после 8-го класса в железнодорожное ПТУ, но продержался там всего несколько дней. В 1974-м Александр не без усилий стал студентом эстрадного отделения местной филармонии, после окончания которой, был призван в армию солистом военного ансамбля песни и пляски. Демобилизовавшись, перевелся из Свердловской в Московскую филармонию, в штате которой проработал несколько лет, принимая участие в различных вокально-инструментальных ансамблях. А потом его пригласили в Госконцерт. С 1983 по 1986 год артист работал в составе группы Стаса Намина «Цветы» и набирался опыта, гастролируя по СССР и США.
Вернувшись на родину, 28-летний Александр попал в страшную аварию, после которой врачи предрекали ему жизнь в инвалидном кресле. О певческой карьере тоже можно было забыть. Мнение докторов прозвучало жестко — голос вряд ли восстановится. В то тяжелое время, по признанию самого артиста, ему помогли вернуться к жизни песни Владимира Высоцкого, которые он слушал постоянно. Первое, что сделал Малинин, встав на ноги — пошел в храм и принял обряд крещения.
Вскоре один за другим последовали песенные конкурсы «Рок-панорама-87», «Юрмала-88», в которых восстановившийся певец принял участие и стал одним из победителей. После этого его карьера стремительно пошла в гору, он стал невероятно популярен. Его стали приглашать в различные телепередачи и конкурсы в качестве члена жюри. В 1988 году Александр принял решение, что пора сменить свою фамилию Выгузов на более благозвучную — Малинин. С этого времени началась активная гастрольная деятельность Александра Малинана по городам России, СНГ и стран дальнего зарубежья. Театрализованное шоу с бальными танцами в сопровождении симфонического оркестра известны зрителям, как «Балы Александра Малинина». Артист всегда поет вживую, репертуар он подбирает самостоятельно, на его выступлениях всегда аншлаги. С 1996 года продюсером артиста стала его третья супруга Эмма Малинина (Залукаева) — по профессии доктор. Помимо певческой карьеры мужа, Эмма занимается аптечным бизнесом и руководит гинекологической клиникой.
Личная жизнь Александра Малинина
Первый раз артист женился на коллеге по ансамблю «Поющие гитары» — скрипачке Инне. У пары родился сын Никита (1981 г.). Как и отец, связал свою жизнь с музыкой.
Второй женой Александра была певица Ольга Зарубина. Общая дочь Кира (1986 г.) родилась уже после развода. В 1991-м Зарубина увезла девочку в США, там ее удочерил и занимался воспитанием второй муж певицы Владимир Евдокимов. Через 25 лет в эфире одной их программ «Пусть говорят» Малинин признал Киру своей дочерью.
Третьей супругой артиста с 1990 года стала Эмма Залукаева, которая родила мужу двойняшек Фрола и Устинью. У нее также есть сын от первого брака — Антон, у которого есть двое детей — Платон и Арианна.
Недавно артист подал иск на бывшую жену Ольгу Зарубину, которая в последнее время слишком часто появляется в различных ток-шоу и смакует подробности их совместной жизни. По мнению Малинина, дело было слишком давно и многое из того, что говорит Зарубина, не является правдой.
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Дискография
1986 — Мы желаем счастья вам! (в составе группы «Цветы» Стаса Намина)
1988 — Далёкие страны» / «Far Away Lands» (сингл вместе с Дэвидом Померанцем, США)
1988 — Кругозор № 9  1989 — Напрасные слова
1989 — Метроном
1990 — Неприкаянный
1991 — Белая ворона (рок-опера)
1991 — Александр Малининъ
1991 — Бал  1991 — Лунная соната
1994 — Любви желанная пора
1995 — Лучшие песни
1996 — Я всё равно люблю тебя
1996 — Буржуйские пляски
1998 — Венчание
2000 — Ночи окаянные
2000 — Звёздный бал. Живой концерт
2001 — Берега
2003 — Старинные русские романсы
2003 — Червона калина
2004 — Если бы не ты  2005 — По дороге домой
2007 — Чаривна скрипка
2008 — Эх, душа моя  2010 — Я объявляю Вам любовь
2013 — Песни моей юности
2014 — Выбираю тебя
Фильмография
1996 — Старые песни о главном
1997 — Старые песни о главном 2  1998 — Старые песни о главном 3  1998 — Военно-полевой романс
2007 — Очень новогоднее кино, или Ночь в музее
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