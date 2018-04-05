Похорошевшая Алеся Кафельникова делится соблазнительными фото в бикини

Прошлый год стал очень сложным для юной модели Алеси Кафельниковой . Недавно она дала интервью, в котором рассказала, что долго страдала из-за развода родителей, а затем у нее стали происходить конфликты с отцом. Позже мама и папа отпустили дочь учиться в Англию , но она оказалась не готова к свободе. Там она впервые попробовала наркотики. Летом прошлого года девушка попала в больницу. По некоторым данным, это произошло из-за передозировки наркотиками. Тогда она только рассталась со своим возлюбленным.

19-летняя Алеся прошла курс реабилитации, вернулась к работе, а недавно устроила себе отдых в Таиланде . Она публикует соблазнительные фото в бикини. На одном из последних снимков модель позирует в голубом купальнике, демонстрируя идеальную фигуру. Даже райские пейзажи не смогли отвлечь внимание поклонников от безупречных форм Кафельниковой. Они стали оставлять сотни восторженных комментариев на ее странице в соцсети. «Потрясающая фигура!», «Ты так похорошела, и пожалуйста, не обращай внимания на всех, кто сам из себя ничего не стоит. Фигура еще лучше стала, просто загляденье, я уже минут 6 смотрю на фото», «Вес набрала, тебе так лучше», — прокомментировали фото подписчики.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1749945459973543496_38355145"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

Некоторые поклонники считают, что Алеся выглядит слишком худой, другие с ними не согласны. Большинство пользователей отметили, что за последние несколько недель модель стала выглядеть лучше. Также напомним, что после расставания с рэпером Pharaoh она ни с кем не встречалась, но недавно начала флиртовать с другими парнями. Однако некоторые поклонники подозревают, что сейчас Кафельникова отдыхает с бывшим возлюбленным, но предпочитает это скрывать.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1747161858449988951_38355145"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.7171875)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.7171875)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);