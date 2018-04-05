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Похорошевшая Алеся Кафельникова делится соблазнительными фото в бикини
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Похорошевшая Алеся Кафельникова делится соблазнительными фото в бикини 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Прошлый год стал очень сложным для юной модели Алеси Кафельниковой. Недавно она дала интервью, в котором рассказала, что долго страдала из-за развода родителей, а затем у нее стали происходить конфликты с отцом. Позже мама и папа отпустили дочь учиться в Англию, но она оказалась не готова к свободе. Там она впервые попробовала наркотики. Летом прошлого года девушка попала в больницу. По некоторым данным, это произошло из-за передозировки наркотиками. Тогда она только рассталась со своим возлюбленным.
19-летняя Алеся прошла курс реабилитации, вернулась к работе, а недавно устроила себе отдых в Таиланде. Она публикует соблазнительные фото в бикини. На одном из последних снимков модель позирует в голубом купальнике, демонстрируя идеальную фигуру. Даже райские пейзажи не смогли отвлечь внимание поклонников от безупречных форм Кафельниковой. Они стали оставлять сотни восторженных комментариев на ее странице в соцсети. «Потрясающая фигура!», «Ты так похорошела, и пожалуйста, не обращай внимания на всех, кто сам из себя ничего не стоит. Фигура еще лучше стала, просто загляденье, я уже минут 6 смотрю на фото», «Вес набрала, тебе так лучше», — прокомментировали фото подписчики.
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Некоторые поклонники считают, что Алеся выглядит слишком худой, другие с ними не согласны. Большинство пользователей отметили, что за последние несколько недель модель стала выглядеть лучше. Также напомним, что после расставания с рэпером Pharaoh она ни с кем не встречалась, но недавно начала флиртовать с другими парнями. Однако некоторые поклонники подозревают, что сейчас Кафельникова отдыхает с бывшим возлюбленным, но предпочитает это скрывать.
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