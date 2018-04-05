Ещё
Кабо показала красавицу-дочь
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Красавица-дочь Кабо становится все больше похожа на свою звездную маму 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Актриса опубликовала трогательный снимок с дочерью. В кадре Ольга Кабо позирует с подросшей наследницей. Поклонники отметили, что девушка растет красавицей, а также с каждым днем все больше становится похожа на знаменитую маму.
В конце января Ольга Кабо отметила юбилей. Известной актрисе исполнилось 50 лет. Снимать в кино она начала еще когда училась в школе. В некоторых фильмах Кабо не стеснялась раздеваться перед камерой, в других сама выполняла сложные трюки. У артистки есть дочь Татьяна от брака с Эдуардом Василишиным. В 2007 году наследница снялась в фильме "Дюймовочка", за который получила несколько кинонаград. Сейчас Ольга Игоревна замужем за Николаем Разгуляевым, которому родила сына Виктора.
Кабо часто публикует фото с младшим наследником, которому летом исполниться шесть лет. Сегодня она поделилась редким снимком, на котором запечатлена с подросшей дочерью. "Чистый четверг — чистые помыслы, светлые мечты, родные люди… Любимая дочь и море цветов", — написала актриса. В кадре она держит весенний букет цветов и обнимает 19-летнюю Татьяну. Наследница также держит в руках нежный букет. Поклонники восхитились красотой девушки, а также отметили, что она все больше становится похожа на звездную маму.
"Таня красавица выросла и очень на вас похожа Ольга Игоревна", "Вы прекрасны обе! Главное — это чтобы помыслы били чисты!", "Королевы. Идиллия", "Девочки классные, по другому вас не назовешь", — прокомментировали фото подписчики. Стоит отметить, что Татьяна решила связать свою жизнь с балетом, хоть ее дебют в качестве актрисы и был очень удачным.
Teleprogramma.pro: последние новости
Цымбалюк-Романовская попрощалась с Джигарханяном Максим Галкин показал подросшую дочку, которая растет точной копией Аллы Пугачевой «Я защищала себя и свою дочь»: Дайнеко ответила на обвинения экс-мужа в агрессивном поведении
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сюрприз для олигархов, «пробирки позора» и другие события дня18
Хорватия внезапно стала искать дружбы с РФ95
Для россиян придумали американское наказание69
Лучшие уехали. Хантсман о высылке дипломатов США76
Ярмольник ужаснулся высказыванию Малышевой407
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение