Кабо показала красавицу-дочь

Красавица-дочь Кабо становится все больше похожа на свою звездную маму

Актриса опубликовала трогательный снимок с дочерью. В кадре Ольга Кабо позирует с подросшей наследницей. Поклонники отметили, что девушка растет красавицей, а также с каждым днем все больше становится похожа на знаменитую маму.

В конце января Ольга Кабо отметила юбилей. Известной актрисе исполнилось 50 лет. Снимать в кино она начала еще когда училась в школе. В некоторых фильмах Кабо не стеснялась раздеваться перед камерой, в других сама выполняла сложные трюки. У артистки есть дочь Татьяна от брака с Эдуардом Василишиным . В 2007 году наследница снялась в фильме "Дюймовочка", за который получила несколько кинонаград. Сейчас Ольга Игоревна замужем за Николаем Разгуляевым , которому родила сына Виктора.

Кабо часто публикует фото с младшим наследником, которому летом исполниться шесть лет. Сегодня она поделилась редким снимком, на котором запечатлена с подросшей дочерью. "Чистый четверг — чистые помыслы, светлые мечты, родные люди… Любимая дочь и море цветов", — написала актриса. В кадре она держит весенний букет цветов и обнимает 19-летнюю Татьяну. Наследница также держит в руках нежный букет. Поклонники восхитились красотой девушки, а также отметили, что она все больше становится похожа на звездную маму.

Публикация от Ольга Кабо (@kabo_olga) 5 Апр 2018 в 7:36 PDT

"Таня красавица выросла и очень на вас похожа Ольга Игоревна", "Вы прекрасны обе! Главное — это чтобы помыслы били чисты!", "Королевы. Идиллия", "Девочки классные, по другому вас не назовешь", — прокомментировали фото подписчики. Стоит отметить, что Татьяна решила связать свою жизнь с балетом, хоть ее дебют в качестве актрисы и был очень удачным.