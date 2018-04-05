Ярмольник ужаснулся высказыванию Малышевой

Ярмольник отреагировал на высказывание Малышевой о собаках

Ярмольник предположил, что телеведущая «сошла с ума» или «заговорилась».

«Я думаю, что она, наверное, сошла с ума. Мы ее знаем много лет, ужасно жалко, что столь авторитетный и любимый телевизионный ведущий сказал такую жуткую вещь. Я думаю, что она должна, наверное, как-то опровергнуть свое высказывание, или объяснить, что она что-то другое имела в виду, потому что это на самом деле ужас. Это на нее совершенно не похоже. Это невероятная глупость. Может она заговорилась, не знаю», — цитирует Ярмольника НСН.

После эфира программы «Жить здорово» на тему бездомных собак в Сети разместили петицию с требованием привлечь Елену Малышеву к уголовной ответственности за призывы к жестокому обращению с животными.

Леонид Ярмольник заявил, что не будет подписывать петицию, а хотел бы услышать от телеведущей, «как она все это трактует».

«Она профессионал, умеющий делать свое дело, но если она будет настаивать на своих словах, то это ужасно. Это против сегодняшней морали и вообще против морали нормального общества и нормальных людей», — добавил актер.