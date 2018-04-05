Светлана Иванова в апреле родит за границей. Клиника в Израиле за $10 тысяч и поддержка любимого мужчины

Девятый месяц беременности звезда сериала «Тест на беременность» Светлана Иванова проводит в Израиле . Здесь у нее много друзей, к тому же есть возможность гулять, не опасаясь излишнего внимания. Израиль — любимое место отдыха Ивановой уже давно, она может проводить там по несколько месяцев, наслаждаясь морем, общением с людьми. «У меня в Израиле случилось совпадение со страной, с людьми, в правильное время, наверное, попала», — рассказывала актриса.

Светлана Иванова с любимым мужчиной Джаником Файзиевым. Фото: " Экспресс-газета ".

В Израиль 32-летняя Светлана улетела с 6-летней дочерью Полиной. Любимый мужчина актрисы 56-летний режиссер и продюсер Джаник Файзиев пока в Москве — занят работой. На этой неделе появилась информация о том, что Файзиев госпитализирован, но она оказалась ложной. Файзиев заявил, что болеть ему некогда, так как много дел: он следит за процессом пост-продакшена нового фильма «Русалка. Озеро мертвых».

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Роды в Израиле наши знаменитости выбирают не только из-за уровня медицины (в Москве есть роддома с квалифицированными врачами и современным оборудованием), но и из-за комфортного климата (в апреле в Тель-Авиве 25 тепла) и отсутствия назойливого внимания соотечественников.

В Израиле появились на свет дети певицы Алсу, Виктории Антона Макарских . Роды в роддоме одной из самых известных клиник Тель-Авива «Ихилов» стоят около $10 тысяч. В переводе на рубли — чуть больше полумиллиона. Вип-роды в престижной клинике Москвы стоят в среднем 900 тысяч рублей. Но у нас знаменитостям такого уровня делают хорошие скидки, так как после родов они рекламируют роддом в социальных сетях и интервью.

У актрисы сейчас есть возможность регулярно посещать врача, чтобы проходить необходимое медобследование. Иванова чувствует себя прекрасно, поэтому не нуждается в дополнительных наблюдениях врачей. Стоит отметить, что малыш, появившийся на свет в Израиле, не становится автоматически гражданином этой страны. По установленным в израильской клинике правилам перед выпиской ребенку сделают все необходимые прививки и проведут первичное обследование. Также медицинское обследование после родов проходит и женщина.

Светлана Иванова держит в секрете пол второго ребенка. «Мы со Светой суеверные люди, не любим говорить об отношениях открыто», — вот и все откровения о личной жизни Файзиева. Знакомые актрисы охотно говорят лишь о том, что сейчас артистка счастлива.

Светлана Иванова в сериале «Тест на беременность»

Иванова и Файзиев вместе уже семь лет, их роман начался на съемках фильма «Август. Восьмого». На тот момент Файзиев был женат. Режиссер прожил в браке с Линой Эспли 20 лет, у пары есть взрослые сын и дочь. Много лет пара скрывала роман, Иванова до сих пор не называет открыто имя отца своего ребенка, хотя с 2015 года пара официально вместе.

Светлана рассказывала, что постарается не торопиться на съемочную площадку после рождения второго ребнка. Ведь у нее есть уже опыт выхода на работу сразу после родов. Когда Иванова родила дочь Полину, ей нужно было досниматься в фильме «Легенда №17» и выходить на сцену театра «Современник» в спектакле «Три товарища». В театр Иванова впервые принесла дочь Полину, когда малышке было всего лишь пару недель. А водители со съемок «Легенды №17» возили сцеженное и замороженное молоко для Полины.

Светлана Иванова до 9 месяца беременности была в Москве, а последние недели перед родами проводит в Израиле.

Хотя и сейчас Светлане Ивановой придется завершать работу над новым сезоном «Теста на беременность».

В столицу Иванова уже с двумя детьми вернется летом, детская для малыша в шикарной квартире артистки на Чистых прудах уже готова. Дочь Ивановой Полина растет артистичной девочкой — посещает множество кружков, и даже выходила с мамой на театральную сцену в спектакле «Три товарища».

Иванова рассказывала в интервью, что Полина обожает отца: «Она к нему очень привязана. В ее отношении: сочетание девичьего восторга и легкого испуга».

Этот год в семье Ивановой будет насыщен событиями: появление на свет второго ребенка и подготовка к школе Полины. Но Светлана, имея такой надежный тыл, со всем легко справится.

Роман актрисы и режиссера начался в 2011 году на съемках фильма «Август. Восьмого».