«Бедный мальчик»: экс-муж обвинил Дайнеко в тирании

«Бедный мальчик»: бывший муж Дайнеко рассказал о тирании супруги

Спустя полгода после развода с певицей Викторией Дайнеко ее бывший муж Дмитрий Клейман решил рассказать подробности семейной жизни со звездой. Мужчина заявил, что Дайнеко была очень вспыльчива и неоднократно поднимала на него руку.

Стремительный роман Виктории Дайнеко с барабанщиком Дмитрием Клейманом очень быстро перерос в брак. Вскоре после свадьбы, в октябре 2015 года, у пары родилась дочка, которой сейчас 2,5 года. Однако уже в сентябре 2017 года 30-летняя Дайнеко и 23-летний Клейман официально развелись. Бывшие супруги несколько месяцев не называли причины расставания, сохраняя молчание. И вот Дмитрий Клейман в интервью СМИ решил рассказать, какой для него была семейная жизнь с победительницей проекта «Фабрика звезд–5», Викторией Дайнеко. По словам Клеймана, основной причиной их ссор, которые начались почти сразу после свадьбы, стала нехватка денег. С рождением ребенка отношения в семье стали еще напряженнее. Дмитрий готовил, убирал, занимался с дочерью, ночами выступал, а Вика все равно была недовольна и раздражительна. В порыве гнева, как рассказывает Клейман, звезда могла облить супруга горячим чаем и даже ударить. В итоге молодые люди решили развестись, и теперь, уверяет Дмитрий, Дайнеко повсюду его заблокировала и не дает видеться с дочкой.

Виктория, узнав об откровениях бывшего супруга, была крайне расстроена. Больше всего ее опечалил тот факт, что когда-нибудь об этом может прочитать ее дочка. Позже в комментариях к своим постам, где начали бурно обсуждать ситуацию, критикуя Дмитрия Клеймана, Дайнеко дала понять, что планирует подавать иск в суд.

«Какие люди, такие и поступки. Что уж. Я считаю, что правду обсуждают в суде, а распинаться, рассказывать, как оно было на самом деле, со всеми друзьями, свидетелями и видеозаписями на публику — это не мое», — заявила Виктория. Поклонники артистки поддержали ее и порадовались, что она больше не вместе с таким недостойным мужчиной.

«Конечно, бывшая — это всегда гулящая, неблагодарная, корыстная, стервозная баба несчастного святого мужчины»

«Бедный мальчик, била она его»

«Дайнеко, конечно, сложный персонаж. Но ему явно не стоило трясти грязным бельем»

«Это ж позорище — мужику сопли размазывать, что его жена била. Давно надо было бежать от такого маминого сыночка»

«Нормальный мужик не будет лить грязь на мать своего ребёнка, на женщину, с которой он делил жизнь. Это недостойно»

Примечательно, что уже вскоре после развода Дмитрий Клейман встретил новую любовь. При этом Виктория Дайнеко пока что свободна, но это не мешает ей мечтать о рождении второго ребенка.