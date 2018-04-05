Дайнеко жестко ответила экс-супругу

«Я защищала себя и свою дочь»: Дайнеко ответила на обвинения экс-мужа в агрессивном поведении

На днях Дмитрий Клейман дал интервью, в которых впервые заговорил о том, как его унижала певица. Он не стал скрывать, что Виктория Дайнеко часто вела себя агрессивно, упрекала его и унижала. Артистка не стала молчать и прокомментировала выпад своего бывшего мужа.

Прошло меньше года с того момента, когда Виктория Дайнеко и Дмитрий Клейман официально развелись. Певица узнала о том, что супруг подал на развод из СМИ, так как на тот момент они не жили вместе. Напомним, что артистка подарила своему избраннику дочь в 2015 году, через несколько месяцев после их свадьбы. После развода она заявила, что Дмитрий не платит алименты, а также не стремится проводить время с девочкой.

На днях экс-супруг Виктории дал интервью, в котором рассказал, что у них всегда были непростые отношения. По его словам, певица стала к нему относится еще хуже после беременности и родов. Музыкант утверждает, что она часто его упрекала из-за маленького заработка, унижала, а также вела себя очень агрессивно, даже могла толкнуть. Так один раз она не дала ему пройти за паспортом и преградила путь. Клейман не устоял и упал, ударившись об дверной косяк. Он отметил, что артистка поехала на концерт, а он один отправился в больницу. Дайнеко узнала об обвинениях бывшего мужа и поспешила прояснить ситуацию.

Публикация от Виктория Дайнеко (@victoriadaineko) 22 Мар 2018 в 12:58 PDT