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Дайнеко жестко ответила экс-супругу
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«Я защищала себя и свою дочь»: Дайнеко ответила на обвинения экс-мужа в агрессивном поведении 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
На днях Дмитрий Клейман дал интервью, в которых впервые заговорил о том, как его унижала певица. Он не стал скрывать, что Виктория Дайнеко часто вела себя агрессивно, упрекала его и унижала. Артистка не стала молчать и прокомментировала выпад своего бывшего мужа.
Прошло меньше года с того момента, когда Виктория Дайнеко и Дмитрий Клейман официально развелись. Певица узнала о том, что супруг подал на развод из СМИ, так как на тот момент они не жили вместе. Напомним, что артистка подарила своему избраннику дочь в 2015 году, через несколько месяцев после их свадьбы. После развода она заявила, что Дмитрий не платит алименты, а также не стремится проводить время с девочкой.
На днях экс-супруг Виктории дал интервью, в котором рассказал, что у них всегда были непростые отношения. По его словам, певица стала к нему относится еще хуже после беременности и родов. Музыкант утверждает, что она часто его упрекала из-за маленького заработка, унижала, а также вела себя очень агрессивно, даже могла толкнуть. Так один раз она не дала ему пройти за паспортом и преградила путь. Клейман не устоял и упал, ударившись об дверной косяк. Он отметил, что артистка поехала на концерт, а он один отправился в больницу. Дайнеко узнала об обвинениях бывшего мужа и поспешила прояснить ситуацию.
"Я могу сказать, что защищала себя и свою дочь от домашнего и психологического насилия как могла. Я не демонстрировала на всю страну заключения докторов о травме позвоночника или фотографии синяков", — объяснила певица. Она отметила, что не собирается комментировать каких-либо высказываний Клеймана. По ее словам, она давно взяла себя в руки и поставила точку в отношениях с ним. Виктория также намекнула, что у нее есть записи с видеокамер, которые подтвердят ее слова о том, что она лишь защищалась от бывшего супруга. Певица в очередной раз заверила, что не запрещает музыканту видеться с дочерью, а сама теперь живет счастливо, об этом она рассказала изданию Hello!.
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