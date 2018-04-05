Ещё
Цымбалюк-Романовская попрощалась с Джигарханяном
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Цымбалюк-Романовская попрощалась с Джигарханяном 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Экс-супруга артиста сделала неожиданное заявление. Она также пожаловалась, что актера от нее «прячут».
В то время, как Армен Джигарханян исчез с телеэкранов, Виталина Цымбалюк-Романовская сдаваться не собирается и при каждом удобном случае нет-нет, да упомянет его имя всуе.
В этот раз она решила вынести на обсуждение с подписчиками то, как живет без нее престарелый артист. Она пожаловалась, что уже давно не видела экс-супруга, а также отметила, что сообщения о том, что они живут в одном доме, не соответствует действительности. Пианистка утверждает, что Джигарханян оттуда давно съехал и его якобы прячут по разным квартирам.
Подписчики живо отреагировали на пост Виталины. Одна из поклонниц позлорадствовала, что, мол, теперь Джигарханян узнает, что такое лишиться человека, который о нем постоянно заботился, если, конечно, он вообще способен это осознать.
Другие решили, что здоровье артиста в опасности, раз он уже давно не появляется на публике. Они с тревогой поинтересовались, неужели Виталине не дадут возможность попрощаться с Арменом Борисовичем, если с ним произойдет что-то непоправимое. На это пианистка сделала неожиданное признание: «Если честно, я уже с ним попрощалась. Для меня „того“ Джигарханяна уже нет», пишет сайт Dni.ru.
Teleprogramma.pro: последние новости
Максим Галкин показал подросшую дочку, которая растет точной копией Аллы Пугачевой «Я защищала себя и свою дочь»: Дайнеко ответила на обвинения экс-мужа в агрессивном поведении Телезрители просят убрать Елену Малышеву с Первого канала
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Юлия Скрипаль заговорила348
Клиентов Сбербанка атаковал опасный вирус12
В России введут новую меру пресечения71
«Крым захватим танками»406
Войска ВВО подняты по тревоге106
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение