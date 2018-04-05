Цымбалюк-Романовская попрощалась с Джигарханяном

Экс-супруга артиста сделала неожиданное заявление. Она также пожаловалась, что актера от нее «прячут».

В то время, как Армен Джигарханян исчез с телеэкранов, Виталина Цымбалюк-Романовская сдаваться не собирается и при каждом удобном случае нет-нет, да упомянет его имя всуе.

В этот раз она решила вынести на обсуждение с подписчиками то, как живет без нее престарелый артист. Она пожаловалась, что уже давно не видела экс-супруга, а также отметила, что сообщения о том, что они живут в одном доме, не соответствует действительности. Пианистка утверждает, что Джигарханян оттуда давно съехал и его якобы прячут по разным квартирам.

Подписчики живо отреагировали на пост Виталины. Одна из поклонниц позлорадствовала, что, мол, теперь Джигарханян узнает, что такое лишиться человека, который о нем постоянно заботился, если, конечно, он вообще способен это осознать.

Другие решили, что здоровье артиста в опасности, раз он уже давно не появляется на публике. Они с тревогой поинтересовались, неужели Виталине не дадут возможность попрощаться с Арменом Борисовичем, если с ним произойдет что-то непоправимое. На это пианистка сделала неожиданное признание: «Если честно, я уже с ним попрощалась. Для меня „того“ Джигарханяна уже нет», пишет сайт Dni.ru.