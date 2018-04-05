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Волочкова закрылась от хейтеров
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Анастасия Волочкова закрылась от хейтеров 

Russianshowbiz.info 37 минут назад
Фото: Instagram
Анастасия Волочкова, отдыхающая в настоящее время на Пхукете, ежедневно выкладывает новые фото и рассказывает о том, что делает.
Большую часть фотографий балерина закрыла от комментариев, объясняя это тем, что ей "искренне жаль тех, кто пишет плохие комментарии". Балерина откровенно ответила хейтерам:
"Увидев эти нулевые аккаунты ботов, просто слов нет… Варитесь сами в собственной желчи, а я покайфую за вас. Но всех люблю!"
Анастасия рассказала, что она по-настоящему отдыхает и наслаждается каждым моментом: часто плавает в бассейне, расположенном прямо на территории виллы, слушает пение птиц, смотрит на луну и океан, днем гуляет и ходит на пляж.
"На Пхукете это лучший отель! Дорого, роскошно, по высшему классу! Я это заслужила. И вы, конечно, мои любимые!" — написала Волочкова.
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