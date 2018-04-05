Анастасия Волочкова закрылась от хейтеров

Большую часть фотографий балерина закрыла от комментариев, объясняя это тем, что ей "искренне жаль тех, кто пишет плохие комментарии". Балерина откровенно ответила хейтерам:

"Увидев эти нулевые аккаунты ботов, просто слов нет… Варитесь сами в собственной желчи, а я покайфую за вас. Но всех люблю!"

Анастасия рассказала, что она по-настоящему отдыхает и наслаждается каждым моментом: часто плавает в бассейне, расположенном прямо на территории виллы, слушает пение птиц, смотрит на луну и океан, днем гуляет и ходит на пляж.