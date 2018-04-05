Ещё
СМИ рассекретили маму старшего сына Кирилла Плетнева
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ рассекретили маму старшего сына Кирилла Плетнева 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Кирилл Плетнев является актером и режиссером. Он стал знаменитым, когда снялся в картине «Диверсант». Позже артист попробовал свои силы в качестве режиссера и выпустил несколько короткометражных фильмов. Один из них — «Жги!» имел большой успех. Недавно актер дал интервью, в котором рассказал о своих детях и возлюбленной. Напомним, что уже около трех лет он встречается с актрисой Нино Нинидзе, которая в 2015 году подарила ему сына Александра. Также у него есть наследник Федор от отношений с актрисой Лидией Милюзиной. Старшему сыну Пленева Георгию 11 лет, но о матери мальчика артист предпочитает не говорить.
В недавнем интервью Кирилл рассказал, что старший наследник очень радуется, когда его звездного папу узнают на улице. «Мы часто видимся, он отлично рисует, творческий человек. Да и другие мои дети актерски одарены», — отметил он. По его словам, все его дети дружат между собой. Актер не стал скрывать, что ему не хватает свободного времени, но он старается чаще быть с детьми. О своей возлюбленной Нино Плетнев рассказал много хвалебных слов, но регистрировать отношения он с ней не спешит. Актер пояснил это тем, что для него не важен штамп в паспорте. На вопрос о маме своего первенца он предпочел не отвечать, но журналисты выяснили, что ею является юрист по имени Анна, которая живет в Пскове.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1498205126605763873_3159512478"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
По некоторым данным, Кирилл познакомился с ней на съемках «Диверсанта» 11 лет назад. Она является сестрой его друга Андрея Голикова. Вскоре после знакомства с актером женщина родила мальчика Гошу. Теперь наследник часто приезжает из Пскова в Москву к знаменитому папе, сообщает EG.ru.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1497221369488785879_3159512478"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
Teleprogramma.pro: последние новости
Телезрители просят убрать Елену Малышеву с Первого канала Измена мужу вернулась Дарье Поверенновой бумерангом Максим Галкин показал подросшую дочку, которая растет точной копией Аллы Пугачевой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Войска ВВО подняты по тревоге119
Юлия Скрипаль заговорила84
«Крым захватим танками»385
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова131
В Подмосковье обвалились цены на дачи103
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение