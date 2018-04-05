СМИ рассекретили маму старшего сына Кирилла Плетнева 

Кирилл Плетнев является актером и режиссером. Он стал знаменитым, когда снялся в картине «Диверсант». Позже артист попробовал свои силы в качестве режиссера и выпустил несколько короткометражных фильмов. Один из них — «Жги!» имел большой успех. Недавно актер дал интервью, в котором рассказал о своих детях и возлюбленной. Напомним, что уже около трех лет он встречается с актрисой Нино Нинидзе, которая в 2015 году подарила ему сына Александра. Также у него есть наследник Федор от отношений с актрисой Лидией Милюзиной. Старшему сыну Пленева Георгию 11 лет, но о матери мальчика артист предпочитает не говорить.
В недавнем интервью Кирилл рассказал, что старший наследник очень радуется, когда его звездного папу узнают на улице. «Мы часто видимся, он отлично рисует, творческий человек. Да и другие мои дети актерски одарены», — отметил он. По его словам, все его дети дружат между собой. Актер не стал скрывать, что ему не хватает свободного времени, но он старается чаще быть с детьми. О своей возлюбленной Нино Плетнев рассказал много хвалебных слов, но регистрировать отношения он с ней не спешит. Актер пояснил это тем, что для него не важен штамп в паспорте. На вопрос о маме своего первенца он предпочел не отвечать, но журналисты выяснили, что ею является юрист по имени Анна, которая живет в Пскове.
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По некоторым данным, Кирилл познакомился с ней на съемках «Диверсанта» 11 лет назад. Она является сестрой его друга Андрея Голикова. Вскоре после знакомства с актером женщина родила мальчика Гошу. Теперь наследник часто приезжает из Пскова в Москву к знаменитому папе, сообщает EG.ru.
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