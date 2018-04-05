Фотография Алсу встревожила фанатов

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Юлия Скрипаль заговорила

Что случилось с лицом 34-летней Алсу 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: GLOBAL LOOK press/Anna Salynskaya
Многочисленные поклонники популярной певицы Алсу бьют тревогу. По их мнению, лицо артистки изменилось, и дело не только в возрасте.
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram певица Алсу опубликовала собственную фотографию и сообщила о переносе важного для нее события. "Дорогие мои! Я очень хотела вас порадовать, как можно быстрее, но появились нюансы #Премьера клипа #НеМолчи переносится! Но☝🏻 это не значит, что вам придется долго ждать. ПРЕМЬЕРЕ БЫТЬ 💪🏻 И жизнь нового видео начнется, как и все самое важное, с понедельника😉 09.04.2018🎬" — обратилась к многочисленным подписчикам Алсу.
Пока одни поклонники убивались из-за задержки, а другие оптимистично заявили, что готовы ждать, третьи, по-видимому, особенно наблюдательные, пригляделись к лицу артистки и сделали неутешительные выводы. По мнению внимательных фанатов, внешность Алсу изменилась, и дело тут не в возрасте (отметим, что летом певице исполнится 35 лет).
"Не могу понять что с лицом у Алсу — то ли возраст то ли уколы красоты… (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", "Алсу, пожалуйста на делайте ничего больше на лице, другая становишься и той Алсу осталось мало, красота и так у вас красивая", "Вы стали похожи на Алику Смехову. …", "Постарела крошка, а жаль!", "Не постарела, а ботоксом колется! (((", "Мне тоже кажится что чет она с собой сделала. раньше другая была. Натуральнее что ли", — высказали свои подозрения пользователи Сети.
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