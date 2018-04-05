7 женихов для Ольги Бузовой: голосуем за идеального кандидата

Тимур Батрутдинов , 40 лет Российский шоумен не раз признавался прессе, что отношения с Ольгой Бузовой — это дружба на грани. Зимой они неожиданно улетели отдыхать в Таиланд и интриговали поклонников двусмысленными снимками. Кроме того, Тимур заявил, что с радостью женится на теледиве, если ни с кем не познакомится в ближайшее время, а Ольга Бузова даже ответила согласием. Так почему бы Тимуру не выбраться из френдзоны и не предпринять решительные действия по завоеванию сердца Ольги? У пары много общего: успешная карьера на ТНТ, хорошее чувство юмора и многомиллионное состояние. Оxxxymiron, 33 года

Говорят, что противоположности притягиваются. Мирон Федоров наверняка предложил бы Ольге Бузовой попробовать себя в новом музыкальном стиле — рэпе. Песням Ольги не хватает брутальных нот, которые смог бы в них внести речетатив Оxxxymironа. И пусть на первый взгляд кажется, что у этой пары нет ничего общего, но оно все-таки есть — стремление знаменитостей к хайпу в интернете. Чем не старт для совместного трека? А потом уже и до загса недалеко. Джанлука Вакки , 50 лет Итальянский миллионер наверняка оценит по достоинству хит Ольги «Мало половин» и закрутит исполнительницу в страстном танце. Белоснежная улыбка, отличная фигура и селфи всем на зависть — Джанлука сможет покорить сердце строптивой телеведущей. В России Джанлука бывает часто, прилетает сюда на частном самолете (кстати, Ольге это тоже придется по душе). А еще Джанлука наверняка с удовольствием бы снялся в новом клипе Ольги Бузовой и поднял бы трек на вершину хит-парадов. Влад Кадони , 31 год Ведущий шоу «Дом-2» и участник «Битвы экстрасенсов» наверняка (по долгу службы) неплохо разбирается в отношениях. К тому же у Влада есть диплом психолога. Личная жизнь Влада окутана ореолом тайны, зато успехи в бизнесе маг не скрывает: недавно он открыл салон красоты и бутик парфюмерии. Ольга Бузова наверняка поддержала бы начинания избранника и даже могла бы стать лицом рекламной кампании. Дмитрий Нагиев , 50 лет Дмитрий Нагиев помогал Ольге пережить болезненное расставание с мужем. Он давал коллеге по цеху добрые дружеские советы и был на связи 24/7. А еще Дмитрий Нагиев посоветовал ей сменить прическу после расставания с Тарасовым . И все у Ольги Бузовой постепенно стало налаживаться. А вдруг в новой счастливой жизни не хватает именно Дмитрия Нагиева? Доброго и чуткого, на которого всегда можно положиться. Александр Волков , 33 года

Волейболист «Зенита» — сильный, высокий и мужественный мужчина. Именно такой, каким хотела бы видеть своего избранника Ольга. К тому же певица умеет общаться со спортсменами (бывший муж Дмитрий Тарасов — футболист). Можно предположить, что Ольга Бузова с пониманием отнесется к тренировкам, командировкам и сборам нового спутника жизни. А гармония в отношениях во многом зависит от терпеливости партнеров. Алексей Воробьев , 30 лет Алексей Воробьев может похвастаться интересной работой. Он снимался в телесериалах, участвовал в ледовых шоу, пел, а сейчас активно занимается собственным продюсерским проектом. Видный и успешный молодой человек жаловался лишь на то, что в отношениях ему не хватает искренности (а уж Ольге ее точно не занимать, ведь она честно говорит о своих чувствах). К тому же у Алексея есть очаровательный пес корги, который наверняка подружился бы с йорком и шпицом певицы.

Мы не сомневаемся, что Ольга найдет достойного и любящего ее мужчину без помощи телеканалов и журналов. Ведь только она сама знает, кто может стать ее родственной душой и вдохновением для нового альбома. Еще почитать о звездах: