Лесли и Рыбке грозят новые обвинения

Он подтвердил, что в адрес членов группы россиян и белорусов продолжают поступать обвинения и сообщил, что ему лично поступило заявление о сексуальном домогательстве против одного из них, в котором еще несколько человек из числа арестованных проходят как соучастники. По словам следователя, его коллеги также принимали аналогичные заявления.

"Не знаю всех подробностей, другими заявлениями занимаются другие следователи. Однако могу сказать, что обвинения в отношении организаторов "секс-тренинга" еще поступают, заявлений уже не меньше трех и, судя по тому, что говорят мои коллеги, могут быть еще заявления", — сказал следователь, попросивший не указывать его имени.

Он сообщил, что в деле, которое он расследует, главным подозреваемым является один из "тренеров", заявление на которого подали две россиянки.

"Речь идет о сексуальном домогательстве в физической форме", — пояснил следователь.

Адвокат Саттхапхон Сийоха, ведущий "первое" дело группы Лесли и Рыбки, по которому они обвиняются в осуществлении на территории Таиланда незаконной предпринимательской и трудовой деятельности, сообщил в четверг РИА Новости, что ему уже известно о серии новых обвинений против участников группы.

"Мне уже сообщили о новых обвинениях. Сейчас я выясняю подробности. Мои подзащитные все еще находятся в Центре временного содержания иммиграционной полиции в Бангкоке", — сказал адвокат.

Если членам группы будут предъявлять обвинения по новым заявлениям против них, их должны будут снова вывезти в Паттайю, пояснил защитник, но пока этого не произошло.

"Полиция пока проводит дознание по полученным заявлениям. В такой ситуации обычно обвиняемых привозят в суд для избрания меры пресечения, но в данном случае это, скорее всего, не произойдет, потому что они и так находятся в заключении в иммиграционном центре, визы их аннулированы, так что освобождение под залог для них невозможно", — сказал адвокат.

Статья об изнасиловании УК Таиланда (ст. 276) предполагает наказание в виде тюремного заключения сроком от 4 до 20 лет и денежный штраф в размере от 8 тысяч до 40 тысяч таиландских бат (270 — 1300 долларов). Организация проституции (ст. 282), а точнее — предоставление услуг по удовлетворению полового желания с помощью третьих лиц, вовлеченных в предоставление таковых услуг с их согласия, карается тюремным сроком от одного года до 10 лет и штрафом в размере от 2 тысяч до 20 тысяч таиландских бат (70 — 700 долларов).

Для основного обвиняемого это означает суммарный срок по двум обвинениям, составляющий от 5 до 30 лет тюрьмы. Для сообщников таиландский УК предполагает наказание в виде двух третей от наказания, к которому приговаривается основной обвиняемый.