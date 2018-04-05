Повереннова рассказала об измене мужу

Дарья Повереннова об измене мужу: Я не имела права врать

Своего будущего мужа Александра Жигалкина Дарья Повереннова встретила, когда училась в Щукинском училище. Жигалкин был курсом старше и не сразу обратил внимание на юную студентку. "Мы дружили, у нас была общая компания, но оба были несвободны. Как только он стал свободен и начал ко мне проявлять внимание, что называется, "взгляды наши встретились", я почувствовала, что это мой человек. Мы жили у меня, ЗАГС был через дорогу. Как только поженились, я сказала: "Теперь хочу ребенка". Так и получилось", — рассказала Повереннова.

Актриса подарила Жигалкину дочь Полину. Они были вместе десять лет. Все изменилось, когда Повереннова получила роль в спектакле "Люди и мыши" в театре Маяковского. Хореографом постановки был Валерий Николаев.

"Он мне в тот момент казался каким-то богом, настолько был хорош и талантлив. Когда у нас возникли чувства, у них с Ирой Апексимовой уже все закончилось, а вот я была замужем. Мне было очень сложно. Я понимала, что вру, и это было самое ужасное. Я не имела права врать, Саша очень хороший человек… Не понимаю, как люди живут двойной жизнью, это совершенно не моя история", — констатировала актриса.

Ради Валерия Николаева влюбленная Дарья рассталась с мужем, оставила дочь на бабушку, а сама переехала на съемную квартиру. Однако пылкий роман с актером долго не продлился. Впрочем, артистка не долго страдала в одиночестве.

На съемках сериала "Ангел-хранитель" Дарья Повереннова познакомилась с актером Анатолием Руденко, который был на десять лет младше нее. У них завязался роман. Отношения были красивыми, но стали для Дарьи очередным разочарованием.

О времени, проведенном с Анатолием Руденко, Повереннова высказалась кратко, без подробностей: "Это то, что ко мне вернулось бумерангом. Расставание было болезненным и неприятным. Когда я стану режиссером и захочу показать нелицеприятного мужчину, я визуализирую вот эту историю".