Прилучный похвастался новым автомобилем за 20 миллионов

Публикация от Agata M (@agataagata) 1 Апр 2018 в 9:43 PDT Звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный неоднократно признавался в своей слабости к роскошным дорогим машинам, которые актер может себе позволить благодаря усердной работе в кино. Недавно артист приобрел один из самых дорогих немецких внедорожников в последней комплектации, после чего "довел его до ума".

Тюнингом автомобиля занимались мировые лидеры в своем деле. После всех улучшений стоимость внедорожника возросла в разы, признается Павел.

"Это лучшая тачка, которая вообще есть в мире! Просто божественно! Тут все с "подкачками", звук мотора — приятнейший. Это самый крутой "гелек" из всех существующих", — восхищается актер своим приобретением.

Известно, что это отнюдь не самая дорогая покупка Прилучного и его супруги Муцениеце за последнее время. Не так давно звездная пара приобрела квартиру в элитном районе Москвы . Видимо, актеры не стали мириться с бесконечными пригородными пробками и решили вернуться в шумный мегаполис. Сейчас в их новом жилище идет ремонт.

"Не очень геморройно пока, но очень денежно", — рассказала жена телезвезды Агата.

Безусловно, супруги не сами занимаются домашней рутиной. Они наняли профессионального дизайнера, а строителями руководит опытный прораб. Новое гнездышко Агаты и Павла расположилось аж на 33-ем этаже, откуда открывается шикарный вид на столицу. Как говорится, "На верхнем этаже — лучшие апартаменты". Агата Муцениеце особенно рада тому, что в новой квартире у нее будет собственная гардеробная с внушительным окном и дневным светом, где она сможет подбирать для себя новые образы и краситься с комфортом.

Напомним, что Прилучный встретил свою будущую жену Муцениеце на съемках сериала "Закрытая школа". Сначала актеры не поладили, но после сцены с поцелуем наигранная любовь переросла в настоящее чувство. О тайной свадьбе актеров знали только самые близкие люди. Несмотря на закрепившийся образ бабника и разгильдяя, в жизни Павел семьянин и трудоголик. После "Закрытой школы" карьера Прилучного сложилась более удачно, чем у многих его коллег по цеху. Позже актер снялся в сериале "Мажор" и фильме "Геймеры". Сейчас Прилучный совмещает съемки в кино и игру в театре.