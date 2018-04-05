Фанаты Пугачевой раскритиковали ее фото с Киркоровым

Пользователи Сети раскритиковали совместную фотографию артистов Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова, назвав их «мамой и сыном».
Подписчики раскритиковали фотографию, выложенную певицей Аллой Пугачевой в Instagram. На ней певица в белом платье запечатлена в ресторане с бывшим мужем и певцом Филиппом Киркоровым.
«Алла Борисовна, вы как мама и сын, простите», — написала lorsik1234.
Многие пользователи заметили, что на фотографии Пугачева получилась неудачно, из-за лишнего веса.
«Фото неудачное! Хотя реальное!», — заявила natiolus.
«Киркоров тоже не айс тут выглядит, лысый», — отметил v.cheslav.
«И шо он в ней нашел?», — спросил maryfoxx.
Напомним, Пугачева и Киркоров развелись в 2005 году, прожив вместе 11 лет. В соцсетях в ответ на критику своей внешности певица Алла Пугачева призналась подписчикам, что резко стареет, ей трудно ходить и дышать.