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Фанаты Пугачевой раскритиковали ее фото с Киркоровым
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Фанаты Пугачевой раскритиковали ее совместное фото с Киркоровым 

Деловая газета «Взгляд» 40 минут назад
Фото: Instagram
Пользователи Сети раскритиковали совместную фотографию артистов Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова, назвав их «мамой и сыном».
Подписчики раскритиковали фотографию, выложенную певицей Аллой Пугачевой в Instagram. На ней певица в белом платье запечатлена в ресторане с бывшим мужем и певцом Филиппом Киркоровым.
«Алла Борисовна, вы как мама и сын, простите», — написала lorsik1234.
Многие пользователи заметили, что на фотографии Пугачева получилась неудачно, из-за лишнего веса.
«Фото неудачное! Хотя реальное!», — заявила natiolus.
«Киркоров тоже не айс тут выглядит, лысый», — отметил v.cheslav.
«И шо он в ней нашел?», — спросил maryfoxx.
Напомним, Пугачева и Киркоров развелись в 2005 году, прожив вместе 11 лет. В соцсетях в ответ на критику своей внешности певица Алла Пугачева призналась подписчикам, что резко стареет, ей трудно ходить и дышать.
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