Фанаты Пугачевой раскритиковали ее фото с Киркоровым

Фанаты Пугачевой раскритиковали ее совместное фото с Киркоровым

Подписчики раскритиковали фотографию, выложенную певицей Аллой Пугачевой в Instagram. На ней певица в белом платье запечатлена в ресторане с бывшим мужем и певцом Филиппом Киркоровым.

«Алла Борисовна, вы как мама и сын, простите», — написала lorsik1234.

Многие пользователи заметили, что на фотографии Пугачева получилась неудачно, из-за лишнего веса.

«Фото неудачное! Хотя реальное!», — заявила natiolus.

«Киркоров тоже не айс тут выглядит, лысый», — отметил v.cheslav.

«И шо он в ней нашел?», — спросил maryfoxx.

Напомним, Пугачева и Киркоров развелись в 2005 году, прожив вместе 11 лет. В соцсетях в ответ на критику своей внешности певица Алла Пугачева призналась подписчикам, что резко стареет, ей трудно ходить и дышать.