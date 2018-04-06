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Утешивший Зудину Машков заменил Табакова
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Утешивший Зудину Машков заменил Табакова 

Дни.ру 1 час назад
Фото: ТАСС
Артист, по слухам, согласился возглавить театр. Как гласит пословица, не знала баба хлопот — купила поросенка.
В одном из Telegram-каналов, посвященных культуре, появилась информация, что актер Владимир Машков согласился-таки возглавить в Москве театр "Табакерка", основателем и руководителем которого прежде был Олег Табаков. Но официально эти сведения якобы найдут подтверждение только в пятницу, когда труппе и работникам театра будет представлен новый руководитель.
Интересно, что предложение возглавить "Табакерку" Владимиру Машкову поступило лично от министра культуры России Владимира Мединского. Ему предлагали на выбор и руководство МХТ имени Чехова, но Машков сразу отказался от этого поста в пользу режиссера Сергея Женовача.
Правда, не очень понятно, зачем этот груз нужен актеру. Ведь основное время русский Брюс Уиллис или, как его еще называют в США, "бородатый Сталлоне" проводит в Голливуде. Ходит по тусовкам, играет в казино, снимается в кино — роли достаются не главные, но гонорар получает солидный. Несколько лет назад он купил дом в Лос-Анджелесе. А еще приобрел роскошную яхту с камбузом, двумя спальнями, баром и бильярдной. Судно пришвартовано к причалу в известном и модном районе Лос-Анджелеса Мария-дель-Рей у берега Тихого океана, в конце Сансет-бульвара, который пересекает весь город.
Напомним, что на похоронах Олега Табакова Машков очень поддержал членов семьи покойного. Несмотря на большие черные очки, скрывающие лицо, актер выглядел настоящим мачо. И как истинный джентльмен был невероятно внимателен к убитой горем Зудиной. В начале траурной церемонии актриса старалась держать себя в руках, но вскоре от добрых слов и соболезнований сломалась и расплакалась. Машков стал успокаивать коллегу. Об этом свидетельствуют фотографии, сделанные представителями прессы.
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