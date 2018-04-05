Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина получили гражданство Кипра 

@alla_orfeyДети Аллы Пугачевой и Максима Галкина получили гражданство КипраНа днях мы писали о том, что журналисты подсчитали, сколько зарабатывают отечественные звезды. На первом месте в списке фигурирует Алла Пугачева (68), получающая 18 млн рублей за одно корпоративное выступление. Алла Борисовна справедливо считает себя обеспеченной женщиной, но попусту тратить заработанные деньги не любит. А вот инвестиции в недвижимость всегда считались разумным вложением. Еще год назад семейная пара купила дорогой особняк на Кипре.
Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 31 Мар 2018 в 8:53 PDT Юрист семьи Семен Погосян рассказал «Комсомольской правде», что дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина (41), двойняшки Лиза и Гарри, получили недавно кипрское гражданство. По словам адвоката, сначала гражданами становятся родители, а через шесть месяцев, после урегулирования всех юридических моментов, гражданство страны официально получают и дети собственников недвижимости. Читай также материал Алла Пугачева: «Мне трудно ходить, но я должна жить ради детей».
Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 30 Ноя 2017 в 12:15 PST