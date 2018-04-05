Елену Малышеву гонят с «Первого канала»

В сети набирает популярность петиция против теледивы с « Первого канала ». Противники Малышевой считают: она перешла уже все допустимые границы. Среди подписавшихся наши корреспонденты неожиданно обнаружили певца Юлиана. Исполнителю хита «Русский вальс» тоже надоело смотреть на Елену Васильевну на «первой кнопке».

— Жить здорово, но без Малышевой и ее призывов к убийствам и насилию, — считает Юлиан. — Давно по ней плачет тюрьма и шестая палата. Пропаганда смертельных прививок, женские прокладки на глаза и в нос, чай в презервативах… Но последний эфир убил наповал… «Собак надо отстреливать, и никакие правозащитники не должны этому мешать», — произносит этот рот на «Первом канале»… Всё было смешно, пока она говорила, как правильно пукать, писать и прикладывать ложки ко лбу. Такие же больные на голову, наверное, это повторяли за ней. Но призывать убивать собак по ТВ — это дать прямую отмашку на насилие.

Защитники Малышевой пытались образумить Юлиана. Мол, Малышева заботится о миллионах людей, в том числе и о звездах эстрады. Например, певицу Азизу спасла от серьезной депрессии. Но артист о заслугах Малышевой и слышать не хочет.

— Она заботится о том, чтобы ваши дети бесплодны были, пропагандируя за деньги смертельные прививки для девочек. И так далее. Теперь — призывы к отстрелу собак, — считает Юлиан и продолжает: — Она не права, когда женские тампоны в нос себе запихивает. А призывы к убийству — это уже уголовная статья!