Елену Малышеву гонят с «Первого канала» 

Телевизионная деятельность Елены Малышевой находится под угрозой, узнал Sobesednik.ru.
В сети набирает популярность петиция против теледивы с «Первого канала». Противники Малышевой считают: она перешла уже все допустимые границы. Среди подписавшихся наши корреспонденты неожиданно обнаружили певца Юлиана. Исполнителю хита «Русский вальс» тоже надоело смотреть на Елену Васильевну на «первой кнопке».
— Жить здорово, но без Малышевой и ее призывов к убийствам и насилию, — считает Юлиан. — Давно по ней плачет тюрьма и шестая палата. Пропаганда смертельных прививок, женские прокладки на глаза и в нос, чай в презервативах… Но последний эфир убил наповал… «Собак надо отстреливать, и никакие правозащитники не должны этому мешать», — произносит этот рот на «Первом канале»… Всё было смешно, пока она говорила, как правильно пукать, писать и прикладывать ложки ко лбу. Такие же больные на голову, наверное, это повторяли за ней. Но призывать убивать собак по ТВ — это дать прямую отмашку на насилие.
Защитники Малышевой пытались образумить Юлиана. Мол, Малышева заботится о миллионах людей, в том числе и о звездах эстрады. Например, певицу Азизу спасла от серьезной депрессии. Но артист о заслугах Малышевой и слышать не хочет.
— Она заботится о том, чтобы ваши дети бесплодны были, пропагандируя за деньги смертельные прививки для девочек. И так далее. Теперь — призывы к отстрелу собак, — считает Юлиан и продолжает: — Она не права, когда женские тампоны в нос себе запихивает. А призывы к убийству — это уже уголовная статья!
Сама Елена Малышева пока сохраняет спокойствие. Отвечать на происки недоброжелателей теледива не считает нужным. Многие сравнивают ее поведение с Аллой Пугачевой. Примадонна тоже отмалчивалась, когда стали собирать подписи против ее появления в новогодних «Огоньках»… Может, и правильно делает?