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Малинин вступил в борьбу с бывшей женой Зарубиной
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Довела: Малинин вступил в борьбу с бывшей женой Зарубиной 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
У Александра Малинина лопнуло терпение после нескольких эфиров, в которых его бывшая жена Ольга Зарубина откровенничала об их супружеской жизни. Популярный исполнитель подал в суд на певицу.
В последнее время Ольга Зарубина больше известна откровениями о жизни с певцом Александром Малининым, чем новыми песнями. Все началось с того, что несколько лет назад в эфире популярного ток-шоу певица призвала бывшего мужа принять их общую дочь Киру, которая всю сознательную жизнь провела в Америке. Затем Зарубина снялась еще в нескольких передачах, где в красках описала супружество с Малининым, причем призналась, что изменяла ему.
В итоге, у артиста лопнуло терпение и он подал в суд на бывшую зазнобу. Это случилось в конце марта. Первые слушания намечены на конец апреля. "Мне сказали, что он предъявил ко мне иск о защите чести и достоинства. Но я нигде его не оскорбляла: всегда говорила правду. И готова отстаивать ее в суде", — цитирует Ольгу Зарубину "Собеседник".
Певица уже обзавелась адвокатом, который будет представлять в суде ее интересы. Артистка уверена, что правда на ее стороне. Зарубина намерена лично посещать каждое заседание. Артистка не исключила возможности подать встречный иск. "Раз он решил так действовать, то я буду делать так же", — заявила Ольга.
Заинтересованные журналисты попытались связаться с Александром Малининым, чтобы узнать подробности. Однако артист предпочитает воздерживаться от комментариев, поскольку находится на гастролях. Немногословна и его верная супруга Эмма. "Пока я не хочу обсуждать этот вопрос", — коротко сказала жена Малинина.
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