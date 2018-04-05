Кемеровчанин Востриков, потерявший всю семью в пожаре, обнародовал видео из злополучного кинозала

В результате пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека, 41 из них — дети от 5 до 13 лет. Игорь Востриков оказался одним из тех, у кого в результате трагедии погибла вся семья: супруга, родная сестра и трое маленьких детей. Все они в момент пожара оказались заперты в одном из залов кинозала, спасти их, к сожалению, не удалось.

Игорь Востриков с первых дней после случившегося ведет собственное расследование причин трагедии. Ранее ему удалось получить видео, где видно, что первоначально двери кинозала были открыты, но потом кто-то из находившихся внутри решил закрыть дверь и дожидаться служб спасения. Теперь мужчина лично побывал в злополучном кинозале. В микроблоге Востриков обнародовал видео с места событий. В кадре видно, что от кинозала практически ничего не осталось. Хлипкие конструкции сгорели моментально, также обвалилась крыша.

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