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Кемеровчанин Востриков, потерявший всю семью в пожаре, обнародовал видео из злополучного кинозала
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Кемеровчанин Востриков, потерявший всю семью в пожаре, обнародовал видео из злополучного кинозала 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
В результате пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека, 41 из них — дети от 5 до 13 лет. Игорь Востриков оказался одним из тех, у кого в результате трагедии погибла вся семья: супруга, родная сестра и трое маленьких детей. Все они в момент пожара оказались заперты в одном из залов кинозала, спасти их, к сожалению, не удалось.
Игорь Востриков с первых дней после случившегося ведет собственное расследование причин трагедии. Ранее ему удалось получить видео, где видно, что первоначально двери кинозала были открыты, но потом кто-то из находившихся внутри решил закрыть дверь и дожидаться служб спасения. Теперь мужчина лично побывал в злополучном кинозале. В микроблоге Востриков обнародовал видео с места событий. В кадре видно, что от кинозала практически ничего не осталось. Хлипкие конструкции сгорели моментально, также обвалилась крыша.
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Отметим, что на данный момент по факту случившегося продолжается расследование. Задержаны сразу несколько человек. В минувшие выгодные Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал в отставку. "…Правильным, осознанным, единственно верным решением. Потому что с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора, ну нельзя, морально нельзя», — сказал он в официальном обращении. Также на прошлой неделе простились с 13 погибшими, их похоронили на нескольких кладбищах города. Останки остальных были отправлены в Москву для проведения генетической экспертизы и последующего опознания.
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