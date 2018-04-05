Ещё
Певцов признался в одном из своих больших грехов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Певцов признался в одном из своих больших грехов 

WomanHit.ru 2 часа назад
Фото: WomanHit.ru
Героем вчерашнего выпуска шоу «Судьба человека» стал звезда боевиков 90-х Дмитрий Певцов. В откровенной беседе с Борисом Корчевниковым он признался, что сейчас очень жалеет об ошибках прошлого. В частности, о том, что по молодости не признавал своего сына Даниила, рожденного в фактическом браке с Ларисой Блажко, которая после разрыва уехала жить в Канаду.
«Это один из моих больших грехов. Я его в итоге признал, дал свою фамилию, мы с ним очень хорошо общались и даже снимались в нескольких фильмах вместе», — вспоминает Певцов, отмечая, что в этом есть немалая заслуга его жены Ольги Дроздовой. «Он был очень светлый и сильный человек — я только потом узнал, скольким людям он успел помочь за свою короткую жизнь. Своим уходом он открыл для меня двери в храм», — признается артист.
Напомним, что первый ребенок актера по нелепой случайности ушел из жизни в 2012 году, будучи всего 22 лет от роду — упал с третьего этажа. В 2007 году, после 12 лет брака, Дроздова подарила ему сына Елисея.
WomanHit.ru: последние новости
Бородина ударила участницу «Дома-2» за хамство Эдита Пьеха госпитализирована с воспалением Резник поссорился с Пугачевой из-за денег
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма132
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова60
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции222
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании123
«Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова»588
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
02:06
Как горит российский шоколад
Общество Экономика
01:48
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
Политика
02:50
Сугробы в столице уменьшились еще на 3 см
Общество Новости Москвы
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Новый облик Леонтьева удивил Интернет
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение