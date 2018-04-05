Певцов признался в одном из своих больших грехов

Героем вчерашнего выпуска шоу «Судьба человека» стал звезда боевиков 90-х Дмитрий Певцов . В откровенной беседе с Борисом Корчевниковым он признался, что сейчас очень жалеет об ошибках прошлого. В частности, о том, что по молодости не признавал своего сына Даниила, рожденного в фактическом браке с Ларисой Блажко, которая после разрыва уехала жить в Канаду

«Это один из моих больших грехов. Я его в итоге признал, дал свою фамилию, мы с ним очень хорошо общались и даже снимались в нескольких фильмах вместе», — вспоминает Певцов, отмечая, что в этом есть немалая заслуга его жены Ольги Дроздовой. «Он был очень светлый и сильный человек — я только потом узнал, скольким людям он успел помочь за свою короткую жизнь. Своим уходом он открыл для меня двери в храм», — признается артист.

Напомним, что первый ребенок актера по нелепой случайности ушел из жизни в 2012 году, будучи всего 22 лет от роду — упал с третьего этажа. В 2007 году, после 12 лет брака, Дроздова подарила ему сына Елисея.