Скандал перед «Евровидением»: Самойлову не пустили в музей 

3/11 Об этом Самойлова сообщила на своей странице в соцсети «Не ожидала, что в Европе будут проблемы и меня не будут пускать! Но мы засняли все на камеру и выложили во влог на YouTube. Так что приглашаю всех к просмотру», — подписала видео будущая участница конкурса

Фото: @jsvok