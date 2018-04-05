Скандал перед «Евровидением»: Самойлову не пустили в музей 

Российскую участницу «Евровидения» Юлию Самойлову не пустили в Музей мадам Тюссо.
1/11 Участница предстоящего конкурса песни «Евровидение» Юлия Самойлова столкнулась с проблемами в Амстердаме
Фото:
@jsvok
2/11 Находясь в туристической поездке, певица захотела посетить филиал музея восковых фигур мадам Тюссо, однако ей отказали во входе
Фото:
@jsvok
3/11 Об этом Самойлова сообщила на своей странице в соцсети
«Не ожидала, что в Европе будут проблемы и меня не будут пускать!
Но мы засняли все на камеру и выложили во влог на YouTube. Так что приглашаю всех к просмотру», — подписала видео будущая участница конкурса
Фото:
@jsvok
4/11 В ролике супруг Юлии музыкант Алексей Таран объясняет причину, по которой сотрудники музеи отказались пускать певицу.
«Потому что не все приспособлено в здании, и если будет будет пожар, я не успею ее вынести», — сказал Таран
Фото:
@jsvok
5/11 Самойлова с 13 лет прикована к инвалидному креслу.
На вопрос о вероятности пожара в заведении Алексей ответил, что «она чуть больше падения в это место метеорита»
Фото:
@jsvok
6/11 Однако, как позже сообщила в своем видеоблоге певица, ее после длительных уговоров пустили в музей и она благополучно ознакомилась с экспонатами
Фото:
@jsvok
7/11 63-й конкурс песни «Евровидение» пройдет в Лиссабоне. Самойлова представит зрителям новую композицию под названием «I Won't Break» (Я не сломаюсь)
Участницу конкурса «Евровидение-2018» Юлию Самойлову не пустили в Амстердаме в музей мадам Тюссо, объяснив такое решение правилами противопожарной безопасности. После долгих уговоров певица все же смогла ознакомиться с экспозицией.