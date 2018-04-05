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Юрий Назаров получил тяжелую травму головы
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Актер Юрий Назаров получил тяжелую травму головы 

Дни.ру 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Юрий Назаров пострадал во время съемок, которые проходили в городе Апатиты Мурманской области. Актер упал, поскользнувшись на снегу, передает "360".
В результате инцидента артист получил травму головы.
"Ничего опасного, трюкового не было. Просто на Кольском полуострове вовсю метет зима и я не то поскользнулся, не то оступился на снегу. Упал на спину и затылком задел какой-то порожек", — рассказал Назаров.
Актера срочно доставили в больницу. Там рану Назарова обработали и зашили. Сейчас жизнь актера вне опасности.
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