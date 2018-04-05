Вдова Хворостовского приехала в Москву на могилу мужа

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Флоранс Хворостовская опубликовала фотографию, на которой запечатлена спиной к камере, идущей по аллее. По обе стороны от нее дети — 14-летний сын Максим и десятилетняя дочь Нина. Вдова всемирно известного оперного артиста указала, что они находятся на Новодевичьем кладбище.

Публикация от Florence (@flosha1) 3 Апр 2018 в 6:23 PDT

Многочисленные подписчики не оставили без внимания публикацию Хворостовской. "Флоранс! У Вас замечательные дети! Сил Вам и терпения. Берегите себя", "Терпения всем Вам! Жить ради и для детей, ведь в них его кровь! Здоровья Всем Вам сибирского!", "Флоранс, вы совершенно прекрасная! Будьте счастливы несмотря ни на что", "Флоранс, мы разделяем Вашу скорбь и желаем сил и терпения🙏Белый Ангел поможет Вам в этом. Берегите себя, детей и родителей Дмитрия Александровича", "Главное, не унывать! Иначе не будет движения вперед и Дима бы это не одобрил (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим.ред.)" — высказались русскоязычные поклонники.