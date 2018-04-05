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Вдова Хворостовского приехала в Москву на могилу мужа
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Прекрасная вдова Хворостовского: И врагу не пожелаю того, что перенесли я и мои дети 

Дни.ру 51 минуту назад
Фото: Instagram
Вдова Дмитрия Хворостовского Флоранс вместе с двумя детьми приехала в Москву. Женщина посетила могилу всемирно известного оперного исполнителя и заявила, что никому не пожелает пережить то, что перенесла она.
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Флоранс Хворостовская опубликовала фотографию, на которой запечатлена спиной к камере, идущей по аллее. По обе стороны от нее дети — 14-летний сын Максим и десятилетняя дочь Нина. Вдова всемирно известного оперного артиста указала, что они находятся на Новодевичьем кладбище.
"Покидаем кладбище после того, как навестили могилу Димы", — коротко сообщила Флоранс в подписи к фотографии. Далее женщина написала: "Я не пожелаю никому, даже врагу, то, что пережили я и мои дети".
Многочисленные подписчики не оставили без внимания публикацию Хворостовской. "Флоранс! У Вас замечательные дети! Сил Вам и терпения. Берегите себя", "Терпения всем Вам! Жить ради и для детей, ведь в них его кровь! Здоровья Всем Вам сибирского!", "Флоранс, вы совершенно прекрасная! Будьте счастливы несмотря ни на что", "Флоранс, мы разделяем Вашу скорбь и желаем сил и терпения🙏Белый Ангел поможет Вам в этом. Берегите себя, детей и родителей Дмитрия Александровича", "Главное, не унывать! Иначе не будет движения вперед и Дима бы это не одобрил (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим.ред.)" — высказались русскоязычные поклонники.
Напомним, Дмитрий Хворостовский умер 22 ноября 2017 года в кругу близких в Лондоне. На протяжении двух с половиной лет всемирно известный оперный исполнитель боролся с опухолью мозга. Тело артиста кремировано. Часть праха захоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, вторую капсулу отправили в родной для исполнителя Красноярск.
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